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"الاستقلال" يدعو الصيادلة إلى اجتماع جمعيته العمومية لبحث عزل النقيب

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"الاستقلال" يدعو الصيادلة إلى اجتماع جمعيته العمومية لبحث عزل النقيب "الاستقلال" يدعو الصيادلة إلى اجتماع جمعيته العمومية لبحث عزل النقيب

كتب : ميشيل عبدالله منذ 14 دقيقة

دعا تيار الاستقلال بنقابة الصيادلة العامة، جموع الصيادلة إلى حضور الجمعية العمومية الطارئة المقرر عقدها يوم 28 ديسمبر المقبل، لبحث عزل النقيب العام والأمين العام ودراسة موقفه القانوني.

وذكر التيار في بيان له، أن الدعوة التي أطلقها تيار الاستقلال تنبع من دافع مهني خالص وليس لها أي دوافع سياسية، وأن الحركة انطلقت لمواجهة الفشل الإداري والمهني لمجلس النقابة، والذي أدى إلى انحدار المهنة ومستقبل أبنائها إلى الهاوية.

وأكد البيان، أن التيار مجموعة من الشباب المحايد الذي لا يتبع أي تيار أو فصيل، فدعا جموع الصيادلة للتجمع يوم 28 ديسمبر للمطالبة بعزل من أفسد وأهمل في المهنة.

وأوضح بيان التيار أنه يتبنى عددا من المطالب أهمها عزل النقيب العام من منصبه وتعيين قائم بأعماله، عزل الأمين العام ودراسة موقفه القانوني وتعيين قائم بأعماله، مع دراسة طرح انتخابات نقابية مبكرة، ووضع جميع مشاكل الصيادلة على طاولة الحل الفوري دون أي تأخير والحث على تفعيل دور الشباب في مراقبة الأداء النقابي الفرعي.

وتعقد الجمعية العمومية القانونية في الساعة الـ1 ظهرا، بقاعة نقابة العاملين بالصناعات الغذائية بجوار نادي "المقاولين" بالقاهرة.

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