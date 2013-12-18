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أمن جامعة الزقازيق يحرر بلاغاً ضد مواطن أطلق عيارا ناريا أثناء الاشتباكات

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أمن جامعة الزقازيق يحرر بلاغاً ضد مواطن أطلق عيارا ناريا أثناء الاشتباكات أمن جامعة الزقازيق يحرر بلاغاً ضد مواطن أطلق عيارا ناريا أثناء الاشتباكات

قام الأمن الإدارى بجامعة الزقازيق بتحرير بلاغ بقسم شرطة ثان، اليوم، يتهم فيه مواطن يقطن بعمارة خلف سور الجامعة من ناحية كلية التربية الرياضية، بإطلاقه عيارا ناريا خلال مشاجرة بين طلاب الكلية وطلاب الإخوان، وقام بقذف الطلاب بالزجاجات الفارغة، وسبهم، فيما قام الطلاب بمبادلته بالرشق بالحجارة.

كانت وقعت مشاجرة بين الطلاب على خلفية اقتحام الإخوان الكلية ظنا أنه يتم احتجاز طالب إخوانى "محمد لبيب" من قبل الأمن.

من جانبه أوضح الأمن الجامعى، أن الطالب تظاهر هو أقرانه أمام مكتب عميد كلية التكنولوجيا والتنمية، وتعدى بالألفاظ على العميد، وتم احتجازه بمكتب الأمن، وعندما تجمهر طلاب معارضون لهم، قاموا بإخراجه من بوابة خلفية للجامعة من ناحية تربية رياضية فظن الإخوان أن الطالب محتجز بالكلية وقاموا باقتحامها.

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مصر 365