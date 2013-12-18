بدء فاعليات مسابقة الطالب والطالبة المثاليين على مستوى جامعة الفيوم

تحت رعاية الدكتور عبد الحميد عبد التواب صبرى، رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور خالد إسماعيل حمزة، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بدأت فعاليات مسابقة الطالب والطالبة المثاليين على مستوى كليات الجامعة اليوم الأربعاء، بالمكتبة المركزية بجامعة الفيوم.

حضر الافتتاح كل من الدكتور خالد عطا الله، منسق عام الأنشطة الطلابية، والدكتورة فاطمة عبد الله إسماعيل، مستشار الجامعة للجنة الاجتماعية وشئون الطلاب وعضو لجنة التحكيم، وأعضاء لجنة التحكيم الدكتورة هدير محمد بكير، والدكتور محمد خفاجى، والدكتور محمد الربيعى.

وقدم رئيس جامعة الفيوم الشكر لجميع القائمين والمشاركين بالمسابقة من أعضاء هيئة التدريس وهشام عويس، مدير عام رعاية الشباب بالجامعة وإلى مديرى رعاية الشباب بكليات الجامعة، وأشار أن المسابقة تقام على أرض جامعة الفيوم للعام الرابع على التوالى، ويرجع الفضل إلى أعضاء لجنة التحكيم ومجهود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ومنسق الأنشطة الطلابية على مستوى الجامعة ومديرى رعاية الشباب بالكليات والطلاب المشاركين بالمسابقة.

وفى كلمته، رحب الدكتور خالد حمزة، بجميع الحضور والمشاركين بالمسابقة، وأشار أنه بغض النظر عن نتيجة المسابقة، أن كل طالب أو طالبة حضر المسابقة هو طالب مثالى أو طالبة مثالية.

كما قدم الشكر للجنة التحكيم على دورها البارز فى اختيار أفضل النماذج لتمثيل الجامعة بين جامعات مصر وتمنى التوفيق لجميع الطلاب المشاركين بالمسابقة البالغ عددهم 25 من طلبة وطالبات كليات الجامعة، كما أشار أن هذا اللقاء تنظمه جامعة الفيوم للمرة الرابعة على التوالى.

كما تحدث الدكتور خالد عطا الله، منسق الأنشطة الطلابية بالجامعة عن دور الطلاب المشاركين بالمسابقة كقدوة لزملائهم أثناء فترة الدراسة بالجامعة وبعد التخرج، وكذلك عن دورهم فى المشاركة الفعالة فى المجتمع.