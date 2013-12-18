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بالصور.. مميش يدشن قاطرة الخدمة "بورى 1" بورش التمساح بالإسكندرية

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قام الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس, اليوم الأربعاء, بتدشين قاطرة الخدمة (بورى 1) التى تم بناؤها بورش شركة التمساح لبناء السفن بالإسكندرية لحساب هيئة قناة السويس، وهى الأولى من بين ثلاث قاطرات للعمل مع أسطول كراكات الهيئة, ويبلغ طول القاطرة 27 متراً وعرضها 7.25 متراً بغاطس 3 أمتار وتعمل بمحرك ABC قدرته 1687 حصان بقدرة شد 16 طنا.

وألقى المهندس صلاح شومان رئيس مجلس إدارة شركة التمساح لبناء السفن كلمة وجه خلالها الشكر للفريق مهاب مميش على دعمه الدائم لشركة التمساح ولشركات الهيئة للنهوض بها وتطويرها لتصبح فى مركز الصدارة بين الشركات المصرية والعالمية.

وألقى مميش كلمة حيا فيها العاملين بشركة التمساح وجميع شركات الهيئة على جهدهم الرائع لمواصلة العمل والبناء رغم الظروف التى تمر بها البلاد، وأكد فى كلمته على ضرورة الحفاظ على مصرنا الحبيبة حتى لا تمتد إليها يد التخريب والإرهاب ومواصلة العمل الجاد لبناء الحديثة.

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