مسئولة أمريكية تجتمع بأسر فتيات 7 الصبح بالإسكندرية.. غدا

فيتو

علمت" فيتو" أن عددا من أسر فتيات حركة 7 الصبح بالإسكندرية، تلقى اتصالات اليوم الأربعاء من القنصلية الأمريكية بالإسكندرية لدعوتهم على الغداء في أحد الفنادق الفاخرة بمنطقة سان ستيفانو غدا الخميس.

وذلك لمقابلة مساعدة وزير الخارجية الأمريكى لشئون حقوق الإنسان يازرا فيا، والتي ستزور الإسكندرية غدا.

وأضافت المصادر أن "فيا" من المحتمل أن تلتقى نشطاء بحركة الاشتراكيين الثوريين، و6 إبريل وحزب النور السلفى والذي يعقد مؤتمرا له اليوم الأربعاء بالإسكندرية قبل زيارة المسئولة الأمريكية المرتقبة، كما ستلتقى وفدا كنسيا لم تحدده بعد (كانديس بوتنام) القنصل الأمريكى في الإسكندرية.

وأشارت المصادر إلى أن لقاء فيا سيتركز حول الانتهاكات التي تعرضت لها فتيات حركة 7 الصبح ورفع تقرير بها للإدارة الأمريكية، ووافق معظم أسر فتيات 7 الصبح على حضور اللقاء الغامض.

شبكةعيونالإخبارية

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