العاملون بمديرية الشباب والرياضة بالأقصر يدشنون حملة لدعم وزيرهم لتولي منصب رئيس الوزراء

دشن عدد من العاملين بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر حملة لجمع التوقيعات في إطار دعم المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب الحالي لتولي منصب رئاسة الوزراء في تشكيل الحكومة الجديدة المرتقب تشكيلها خلال الأسابيع القادمة .

وقال مصطفي عيد منسق الحملة بمحافظة الأقصر إن الحملة منتشرة في جميع محافظات الجمهورية مشيرا إلي أن عبد العزيز حقق طفرة بمراكز الشباب في محافظات الصعيد بعد أن ظلت تعاني لسنوات من الإهمال والحرمان .

وأكد عيد علي أن عبدالعزيزيتمتع بعقلية فذة في العمل الإداري ولديه أفكار إبداعية وحماس تجاه العمل .