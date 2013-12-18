قوي شبابية تتظاهر مساء اليوم أثناء احتفالات قطر بعيدها القومي لرفض تدخلها في شئون مصر

كتب : عمرو حامد منذ 60 دقيقة

ينظم مساء اليوم، عدد من الحركات الشبابية، في مقدمتها تيار المستقبل والمنظمات الحقوقية وحملة السيسي رئيسي، وقفة اتجاجية أمام فندق الفورسيزون بجاردن سيتي، بالتزامن مع الاحتفالات التي تقيمها السفارة القطرية بعيدها القومي داخل الفندق.

وأكد شادي عبد اللطيف، المستشار القانوني لتيار المستقبل، على أنهم حصلوا على تصريح بوقفتهم الاحتجاجية أمام فندق أحد الفنادق في محيط قسم قصر النيل، من الساعة السابعة إلى التاسعة من مساء اليوم، التزاما بقانون التظاهر، مشيرا إلى أن وقفتهم تأتي للتنديد بالتدخل القطري في الشأن المصري، ورفض ممارسات وتحريض قناة الجزيرة.

وأشار عبد اللطيف إلى أن المشاركين في الوقفة، هم حزب فرسان مصر والعسكريين المتقاعدين وحزب الثورة والمجلس الثوري العربي لحقوق الإنسان، والتنمية والجمعية الدولية للحقوق الإنسان ومكافحة الفساد، وحملة السيسي رئيسي والمجلس الدولي العربي للحقوق الإنسان.