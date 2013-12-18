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السجائر الإلكترونية لا تحميك من أمراض القلب

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السجائر الإلكترونية لا تحميك من أمراض القلب السجائر الإلكترونية لا تحميك من أمراض القلب

كتب : نادية الدكروري الأربعاء 18-12-2013 15:00

شهد الإجتماع الأخير للجمعية الأمريكية للخلايا البيولوحية نتائج دراسة حديثة أظهرت أن السجائر الإلكترونية التي تعمل بالبطارية لتوفير النيكوتين لا تقلل من أمراض القلب.

قال الدكتور تشينغ مينغ هاي ، أستاذ أمراض القلب بجامعة براون الأمريكية ، أن الإعلانات التجارية التي تشير إلي أن السجائر الإلكترونية آمنة تشكك في قدرة الكميات القليلة للنيكوتين في التأثير السلبي علي الدورة الدموية و إحداث تصلب الشرايين.

قدم تشينغ دلائل علمية وفقاً لأبحاث معملية علي فئران و خلايا مشابهه لخلايا الإنسان اثبتت إستمرار تأثير النيكوتين علي الأوعية الدموية للإنسان و الإصابة بتصلب الشرايين. و أن محاولة علاج كمية النيكوتين بالسجائر الإلكترونية لم تمنع الترسبات التي لوحظت داخل الشرايين.

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