الفيتامينات و المكملات الغذائية لا تكافئ فوائد الغذائي الصحي

كتب : نادية الدكروري منذ 11 دقيقة

أشارت دراسات نشرت حديثاً بالدورية العلمية (Annals of Internal Medicine)، إلي أن تناول الفيتامينات و المكملات الغذائية لا تعادل فوائد الغذاء الصحي.

قال هينذر مانجيري ، خبير التغذية بالأكاديمية الأمريكية الدولية لعلوم الأغذية ، بأن الحد من مخاطر الأمراض المزمنة يتمثل في الإعتماد علي مجموعة من الأغذية الصحية التي تحوي عدداً من السعرات الحرارية اللازمة لجسم الإنسان بدلا من تناول المكملات الغذائية و الفيتامينات.

وإقترحت الدراسة مجموعة من النصائح لخطة غذائية متكاملة يومياً ؛ تبدأ بتناول الحبوب الكاملة الخالية من الدهون أو منتجات الألبان قليلة الدسم في وجبة الفطور لضمان إحتواء الوجبة علي فيتامين "دي" و "سي" . و أن تشمل الوجبه الغذائية علي كميات من الأوميجا 3 الموجودة بالمأكولات البحرية مرة إسبوعياً. و شدد الباحثون بالأكاديمية علي ضرورة تناول الفاصوليا الغنية بالألياف و حمض الفوليك.