أخبار عاجلة

مساء dmc - مدير مكتب الشرق الأوسط بواشنطن توضح ماذا تريد مصر من أمريكا وماذا تريد أمريكا من مصر -
التقديرات الأولية تظهر فوز رئيس الوزراء الصربي فوسيتش بانتخابات الرئاسة -
مساء dmc - وزير الخارجية الأسبق: المقاربة الأمريكية تتفق مع الفكر المصري في التعامل مع الإرهاب -
مساء dmc - ملخص ماجاء في المؤتمر الصحفي الخاص بطرح الأسئلة حول لقاء الرئيس السيسي بالرئيس الأمريكي -
مساء dmc - الهيئة القبطية الأمريكية: زيارة السيسي عيد للجالية المصرية .. ويتم حشد أتوبيسات لإستقباله -
ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمي لمباريات اليوم مع ك/ أحمد الشناوي - الأحد 02 أبريل 2017 -
التعادل يحسم قمة نابولي ويوفنتوس بـ«الكالتشيو».. وروما سعيد -
برشلونة يواصل مطاردة الريال بـ«رباعية» غرناطة -
مساء dmc - المستشار الإعلامي للجالية المصرية بنيويورك يكشف لقاؤه مع الرئيس السيسي في واشنطن -
مساء dmc - رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي: تعويم الجنيه ورفع الدعم خطوات لتحسين الاستثمار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. DMC

الفيتامينات و المكملات الغذائية لا تكافئ فوائد الغذائي الصحي

Google+ Print
الفيتامينات و المكملات الغذائية لا تكافئ فوائد الغذائي الصحي الفيتامينات و المكملات الغذائية لا تكافئ فوائد الغذائي الصحي

كتب : نادية الدكروري منذ 11 دقيقة

أشارت دراسات نشرت حديثاً بالدورية العلمية (Annals of Internal Medicine)، إلي أن تناول الفيتامينات و المكملات الغذائية لا تعادل فوائد الغذاء الصحي.

قال هينذر مانجيري ، خبير التغذية بالأكاديمية الأمريكية الدولية لعلوم الأغذية ، بأن الحد من مخاطر الأمراض المزمنة يتمثل في الإعتماد علي مجموعة من الأغذية الصحية التي تحوي عدداً من السعرات الحرارية اللازمة لجسم الإنسان بدلا من تناول المكملات الغذائية و الفيتامينات.

وإقترحت الدراسة مجموعة من النصائح لخطة غذائية متكاملة يومياً ؛ تبدأ بتناول الحبوب الكاملة الخالية من أو منتجات الألبان قليلة الدسم في وجبة الفطور لضمان إحتواء الوجبة علي فيتامين "دي" و "سي" . و أن تشمل الوجبه الغذائية علي كميات من الأوميجا 3 الموجودة بالمأكولات البحرية مرة إسبوعياً. و شدد الباحثون بالأكاديمية علي ضرورة تناول الفاصوليا الغنية بالألياف و حمض الفوليك.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC