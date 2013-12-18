كيف ردّت باميلا الكيك على يوسف الخال؟

تستعد الممثلة اللبنانية باميلا الكيك، في مطلع السنة الجيدة، لتصوير مسلسل طويل مؤلف من 120 حلقة بعنوان "فرصة تانية " وهو عمل مأخوذ عن نص للكاتبة كلوديا مارشليان، ومن انتاج MBC.

وفي دردشة مع "سيدتي نت" أوضحت باميلا الكيك أنها ليست غاضبة من الممثل يوسف الخال عندما قال إن مسلسل "جذور" ليس أفضل أعماله، وأن دوره في مسلسل "وأشرقت الشمس" هو دور حياته وأضافت "هو حر في أن يعتبر أن مسلسل "وأشرقت الشمس" هو الأفضل بالنسبة إليه، وأنا لست متضايقة منه لأن لكل شخص رايه الخاص واعتباراته الشخصية ولكن رأيي معاكس تماماً، لأنّي أجد أن دور "مالك" الذي لعبه يوسف في مسلسل "جذور" شكل نقطة مضيئة وبارزة في مسيرته الفنية، طبعاً إلى جانب دوره في مسلسل و"اشرقت الشمس" الذي لا يمكن لأحد أن ينكر الأصداء الجيدة التي يحصدها".

وتعليقاً على تصريح يوسف الخال الذي قال فيه إنّ الثنائية التي يشكلها مع نادين نسيب نجيم هي الأفضل بالنسبة اليه، في وقت كان لا يزال يعرض مسلسل "جذور" الذي شاركته باميلا بطولته، قالت هذه الأخيرة "هذا الكلام لا يزعجني ولا يهمني عدم ذكر الآخرين لاسمي أو أن تكون آراؤهم مختلفة عن رأيي. وفي كل الاحوال الأمور التي تزعجني قليلة ومحدودة وأنا لا أتوقف عند كل كلمة يقولها الآخرون".