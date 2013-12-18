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الفليبين تُتوج مجدداً على عرش الجمال

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الفليبين تُتوج مجدداً على عرش الجمال الفليبين تُتوج مجدداً على عرش الجمال

تُوجت الفليبينية بيا روز سانتياغو، على عرش الجمال العالمي للعام 2013 في حفل أقيم في العاصمة اليابانية طوكيو.

وقد أقيم حفلاً انتخاب "ملكة الجمال العالمي" بمشاركة جميلات من 67 بلداً، وفازت الفليبينية بيا روز سانتياغو باللقب للعام 2013، حسب ما أفادت وكالة "كيودو" اليابانية.

وتأمل سانتياغو باستخدام لقبها هذا للمساعدة في إعادة إعمار بلدها الذي ضربه إعصار مدمر مؤخراً خلف آلاف القتلى، ودماراً كبيراً.

وكان اللافت في الحفل تغيب حاملة اللقب في العام الماضي إيكومي يوشيماتسو، لأسباب أمنية، بالرغم من ان التقليد يقتضي بأن تكون هي من تتوج الملكة الجديدة.

يذكر أنه اللقب الثاني الذي تحققه الفليبين على مستوى الجمال هذا العام بعد أن كانت ميغان يونغ قد توجت ملكة جمال العالم لعام 2013.

 

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سيدتي