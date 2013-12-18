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عساف وإليسا يحجزان المراكز الأولى لغاية الآن في إستفتاء "سيدتي"

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عساف وإليسا يحجزان المراكز الأولى لغاية الآن في إستفتاء "سيدتي" عساف وإليسا يحجزان المراكز الأولى لغاية الآن في إستفتاء "سيدتي"

لا يزال التصويت لاختيار نجم ونجمة 2013 في استفتاء "سيدتي" مستمراً، وقد شهد هذا العام إقبالاً شديداً من القراء الذي يتنافسون في التصويت لنجومهم المفضلين.
هذا العام دخل إلى الساحة الفنية الفنان الشاب "محبوب العرب" محمد عساف، وشكّل حضوره انقلاباً حقيقياً في موازين الساحة الفنية، بعد أن تمكّن من منافسة كبار النجوم بسرعة قياسيّة، مكّنته من التربّع على عرش تصويت "استفتاء سيدتي" في أسبوعه الأوّل، علماً أن كل النتائج قابلة للتغيير بحسب همّة المصوّتين.
فقد حصل عساف على المركز الأول بنسبة 32 في المئة، بفضل دعم محبيه له، والذين يكثفون من التصويت له على مدار الساعة.
وفي قائمة المتنافسين النجوم، يحتل الفنان كاظم الساهر المركز الثاني بنسبة 28 في المئة، ويأتي بعده الفنان تامر حسني بنسبة 7.32 في المئة، وفي المركز الرابع النجم بسنبة 5.39 في المئة، أما المرتبة الخامسة فيأتي النجم عاصي الحلاني بنسبة 3.56 في المئة.
وعلى صعيد النجمات، تحتل الفنّانة إليسا قائمة النجمات بعد نجاحها بالفوز في استفتاء "سيدتي" لسنتين متتاليتين.
فقد نشط جمهور الفنانة في التصويت لها، وفي الترويج للاستفتاء عبر صفحاتهم الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ حصلت إليسا على نسبة 22،2 في المئة من أصوات القراء، أما الفنانة أحلام فحلّت في المرتبة الثانية بنسبة 21.25 في المئة، ما يعكس حجم المنافسة الكبيرة بين جمهوري الفنانتين.
وفي المرتبة الثالثة، تحلّ عبد الوهاب بنسبة 7.28 في المئة ونانسي عجرم في المرتبة الرابعة بنسبة 5.81 في المئة وأسماء المنور في المرتبة الخامسة بنسبة 5.54 في المئة.
التصويت لا يزال مستمراً، والنتائج قد تنقلب بين يوم وآخر، علماَ أنه يحق لكل قارىء التصويت مرّة واحدة في اليوم، على أن يعاود التصويت في اليوم التالي.
يذكر أن إليسا وكاظم الساهر فازا العام الماضي في استفتاء "سيدتي"، فمن سيفوز هذا العام؟

صوتوا لنجمكم المفضل للفوز بلقب نجم ونجمة 2013 في استفتاء سيدتي نت

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