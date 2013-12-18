مخرج "المرافعة" بعد انسحابه: أنا حزين للغاية

يبدو أن النحس لا ينفكّ عن مطاردة مسلسل "المرافعة" الذي سبق واعتذرت عن بطولته الفنّانة اللبنانية قمر وحلّت بدلاّ منها زميلتها دوللي شاهين، إذ شهد العمل منذ بداية التحضير له قبل ثلاث سنوات العديد الكثير من الأزمات، حيث تفاوتت التصريحات من قبل صنّاعه حول حقيقة كونه يرصد قصة مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم، حيث أكّد البعض هذا الأمر ونفاه البعض الآخر، مؤكّدين أن العمل يحكي عن مقتل مطربة مشهورة ويتناول بشكل عام تزاوج رأس المال بالسلطة.

وبعد المشاكل الإنتاجية التي طاردت العمل واجه المسلسل مأزق جديد بعد انسحاب المخرج حازم فودة من التصوير، وهو ما علق عليه كاتب السيناريو الفنان تامر عبد المنعم في بيان إعلامي جاء فيه " بعد تصوير نصف ساعة من أحداث مسلسل "المرافعة" فوجئنا جميعا بالهجوم الشرس الذي تعرّض له الأستاذ ممدوح يوسف رئيس قطاع الإنتاج بالشركة المصرية للإنتاج الإعلامي التي تشارك في الإنتاج بنسبة ١٠٪ بالخدمات، لأنّ مخرج العمل الأستاذ حازم فودة هو زوج ابنته، وهو الأمر الذي دفع يوسف للتفكير في الاستقالة من منصبه أو إلغاء الشراكة منعاً لأي التباس.

وفى موقف نبيل قرر المخرج الاعتذار عن العمل حتى لا يتسبب في إيذاء عمّه أو إيذاء الشركة المنتجة للعمل، وهو ما دفعنا جميعا من فنانين وفنيين لإقناعه عن العدول عن قراره، خاصة أنه قد قام بتصوير نصف ساعة من المسلسل، إلا أن المحاولات كلها فشلت في إقناعه، وتم إسناد المهمة للمخرج عمر الشيخ، الذي سيبدأ التصوير يوم ٢٥ ديسمبر الجاري، وأخيراً أتوجه بالشكر باسم كافة العاملين بالمرافعة للمخرج حازم فودة، وأتمنى التوفيق للمخرج عمر الشيخ".

مخرج المسلسل: أنا في قمّة الحزن

من جانبها، اتصلت "سيدتي نت" بمخرج العمل لمعرفة أسباب اعتذاره فقال في أول تصريح له "أنا في قمّة الحزن أن انسحب من تصوير هذا العمل فهو حلم عمري أنا وتامر عبد المنعم منذ ثلاث سنوات، وكان سيفرق كثيراً معي لأنه أول تجربة لي، فلكم أن تتخيلوا معنى أن أكون مخرج لأول مرة في الدراما التلفزيونية ويقف أمام كاميرتي نجمة بحجم القديرة سميحة أيوب وإنسان في أخلاق فاروق الفيشاوي وخفة ظل وكوميديا طلعت زكريا وعبقرية العائد بعد غياب سنوات طويلة على يدي الفنان محسن محي الدين، ويقف أمام هذا الكم الضخم من نجوم مصر والعرب لكن في النهاية لا استطيع سوى أن أقول أن العمل قسمة ونصيب".

مجاملات

وعن تفاصيل انسحابه قال فودة "والد زوجتي رئيس قطاع الإنتاج في مدينة الإنتاج الإعلامي ممدوح يوسف، ومنذ يومين علمت أنّه تقدّم باستقالته لكن تم رفضها لأن هناك تلميحات من البعض تشير إلى أن هذا الرجل خدمني وجاملني بإسناد مهمة الإخراج لي في المسلسل لكوني زوج ابنته، ؤغم أن المدينة تشارك بنسبة قليلة 15% فقط في الإنتاج، ومشاركتها تكمن فقط في إتاحة أماكن التصوير لنا في المدينة لا أكثر ولا أقل".

وأضاف فوده أنه شعر بالحرج في هذا الموضوع فقرر الانسحاب.

صدمة في كواليس المسلسل

وعن وقع الخبر على فريق العمل، قال إنّ "الجميع مصدوم، ولكن في النهاية كان على أحد الأطراف أن يضحي، وتحمذلت أنا التضحية حتى يكتمل هذا العمل ولو بدوني لإيماني بقصته المكتوبة بروعة وقضيته الجريئة".

وعن إسناد العمل للمخرج عمر الشيخ قال حازم إنه شاهده في مسلسل "كاريوكا" وهو متميز في عمله لكنه لا يعرفه على المستوى الشخصي، وتمنى للمخرج الجديد التوفيق في المسلسل.