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إعلام "الخارجة" يواصل ندواته للتعريف بالدستور بقرى الوادى الجديد

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واصل مركز إعلام الخارجة بالوادى الجديد ندواته بقرى الخارجة للتعريف بالدستور الجديد، حيث عقد اليوم الأربعاء ندوة إعلامية حول الدستور وبناء مجتمع ديمقراطى، وذلك بمقر الوحدة المحلية لقرى المنيرة، والتى حاضر فيها أحد القانونيين وبحضور عدد كبير من أهالى القرية، حيث تم إلقاء الضوء على ما ورد فى دستور 2013 وما نص عليه من حماية للفلاح والعامل، فيما يتعلق بإلغاء نسبة الـ50% أفضل من تواجد العامل أو الفلاح بالمجلس، خاصة أن رجال الأعمال وغيرهم كانوا يلتفون حول هذه النسبة ويرشحون أنفسهم بصفة عمال وفلاحين.

وأوضح المركز أن الدستور حمى الرقعة الزراعية وجرم الاعتداء عليها، وكذلك التزام الدولة بتخصيص نسبة من الميزانية للصحة لا تقل عن 3% تتصاعد تدريجيا حتى تصل إلى المعدلات العالمية، كما أوضح أن مجلس الشورى كان يهدر ملايين الجنيهات شهريا وبلا صلاحيات.

وقال أشرف خليل، المحامى، الذى حاضر فى الندوة، إن لجنة الخمسين حسمت الصراع الذى حدث بين كل من مجلس الدولة والنيابة الإدارية على الاختصاص فى الدعوى الإدارية بأن الاختصاص أصيل لمجلس الدولة، مؤكدا أن الدستور قد خرج من شخصيات وطنية مخلصة قامت بتنحية المصالح الحزبية والفئوية جانبا ووضعت الوطن والمواطنين نصب عينيها، واختتم بدعوة السادة المواطنين بقراءة الدستور جيدا والمشاركة الإيجابية بناء على دعوة الرئيس لجموع الشعب بالاستفتاء على الدستور يومى 14-15 يناير.

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