الانتهاء من 45 محطة صرف صحى جديدة بالغربية يونيو المقبل

أكد المهندس أيمن عبد القادر، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية، أن المحافظة، وتضم 418 قرية، تم إدخال الصرف الصحى إلى 74 قرية دخلت الخدمة بالفعل، إلى جانب الانتهاء من 45 قرية جديدة ستدخل الخدمة وربطها بمحطات المعالجة قبل نهاية 30يونيه المقبل 2014.

وأشار إلى أن هناك 57 قرية جار إعداد الدراسات الخاصة بها لطرحها خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن المحافظة يتبقى بها 146 قرية لم يصل إليها الصرف الصحى، ويتم إعداد دراسات بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى لإدخال الصرف الصحى إلى 75 قرية جديدة.