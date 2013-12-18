أخبار عاجلة

مساء dmc - مدير مكتب الشرق الأوسط بواشنطن توضح ماذا تريد مصر من أمريكا وماذا تريد أمريكا من مصر -
التقديرات الأولية تظهر فوز رئيس الوزراء الصربي فوسيتش بانتخابات الرئاسة -
مساء dmc - وزير الخارجية الأسبق: المقاربة الأمريكية تتفق مع الفكر المصري في التعامل مع الإرهاب -
مساء dmc - ملخص ماجاء في المؤتمر الصحفي الخاص بطرح الأسئلة حول لقاء الرئيس السيسي بالرئيس الأمريكي -
مساء dmc - الهيئة القبطية الأمريكية: زيارة السيسي عيد للجالية المصرية .. ويتم حشد أتوبيسات لإستقباله -
ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمي لمباريات اليوم مع ك/ أحمد الشناوي - الأحد 02 أبريل 2017 -
التعادل يحسم قمة نابولي ويوفنتوس بـ«الكالتشيو».. وروما سعيد -
برشلونة يواصل مطاردة الريال بـ«رباعية» غرناطة -
مساء dmc - المستشار الإعلامي للجالية المصرية بنيويورك يكشف لقاؤه مع الرئيس السيسي في واشنطن -
مساء dmc - رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي: تعويم الجنيه ورفع الدعم خطوات لتحسين الاستثمار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

الانتهاء من 45 محطة صرف صحى جديدة بالغربية يونيو المقبل

Google+ Print
الانتهاء من 45 محطة صرف صحى جديدة بالغربية يونيو المقبل الانتهاء من 45 محطة صرف صحى جديدة بالغربية يونيو المقبل

أكد المهندس أيمن عبد القادر، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية، أن المحافظة، وتضم 418 قرية، تم إدخال الصرف الصحى إلى 74 قرية دخلت الخدمة بالفعل، إلى جانب الانتهاء من 45 قرية جديدة ستدخل الخدمة وربطها بمحطات المعالجة قبل نهاية 30يونيه المقبل 2014.

وأشار إلى أن هناك 57 قرية جار إعداد الدراسات الخاصة بها لطرحها خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن المحافظة يتبقى بها 146 قرية لم يصل إليها الصرف الصحى، ويتم إعداد دراسات بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى لإدخال الصرف الصحى إلى 75 قرية جديدة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365