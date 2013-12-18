بالصور.. محافظ الإسماعيلية يتفقد المجمع التعليمى

قام اللواء أحمد بهاء الدين القصاص، محافظ الإسماعيلية، بجولة ميدانية مفاجئة تضمنت زيارة المحافظ للمجمع التعليمى للغات، لمتابعة ما تم تنفيذه من أعمال الصيانة وتركيب زجاج النوافذ وإصلاح الألومنتال الخاص بعدد من مدارس المجمع التعليمى، والتى تعرضت للتكسير متأثرة بأحداث الانفجارات، التى وقعت مساء الخميس الماضى، أمام مقر معسكر الأمن المركزى الملاصق لسور المجمع التعليمى للغات.

وكان محافظ الإسماعيلية، قد أصدر قرارًا يوم الحادث بسرعة قيام فرع هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة، بتركيب جميع زجاج النوافذ وإصلاح الألومنتال الخاص بها فى المدارس، التى تأثرت بهذا الحادث خلال 48 ساعة على الأكثر، حرصًا على عدم تعطل الدراسة بهذه المدارس وحماية أبنائنا الطلاب من البرد، وقد حرص المحافظ على متابعة ما تم تنفيذه من هذه الأعمال.

وعلى جانب آخر، قام المحافظ بتفقد ومتابعة ما يجرى تنفيذه من أعمال النظافة العامة ورفع القمامة والمخلفات من طريق كورنيش ترعة بورسعيد، بداية من تقاطع الطريق مع الطريق الدائرى، ووصولا لمدخل شارع شل بمنشية الشهداء بنطاق حى ثان الإسماعيلية، وقد أصدر المحافظ خلال الجولة توجيهات إلى محمد عبد المنعم، رئيس حى ثان الإسماعيلية، بضرورة مضاعفة وتكثيف كافة الجهود من العاملين بالحى وسرعة الانتهاء من رفع كافة تجمعات القمامة والمخلفات من هذه المنطقة، مع تفعيل القرارات الصادرة من المحافظ بشأن عقوبات وغرامات مخالفات النظافة، من أجل الحفاظ على المظهر الجمالى والحضارى للإسماعيلية.