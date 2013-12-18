"تحسين أوضاع المرأة" تواصل ورشتها حول الزواج المبكر بسوهاج

واصلت جمعية تحسين أوضاع المرأة والطفل بسوهاج، اليوم الأربعاء، ورشة العمل والتى تنتهى اليوم، وذلك لتوعية قيادات المحافظة بأبعاد قضية الزواج المبكر، بالتعاون مع المركز المصرى لدعم المنظمات الأهلية.

وحاضر فى الورشة الدكتور خالد كاظم أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب بجامعة سوهاج، والشيخ زين العابدين عبد اللطيف مستشار محافظة سوهاج، وكرستينا مكين مسئولة المشروع بالجمعية، بحضور على مبارك رئيس مجلس إدارة الجمعية، وناهد عبد الموجود أخصائى الدعم الفنى وبناء القدرات بالمركز منسق محافظة سوهاج، ونيفين فاروق مدير الجمعيات الأهلية بمديرية التربية والتعليم، والدكتورة همت محمد أحمد كبير أخصائيين اجتماعيين بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر.

وتحدث فى البداية الدكتور خالد كاظم عن الزواج المبكر وأنه يرتبط بقضية الاتجار بالبشر، وأنه لابد من تأهيل الأسرة لزواج الفتاة بعد 10 سنوات من بلوغها السن القانونى، وهو 18 عاما حتى تدرك معنى الحياة، وأضاف الدكتور كاظم أن التداعيات النفسية للفتاة أصعب من الصحية والاجتماعية فى حالها زواجها المبكر لأن ذلك يؤدى إلى بعض الشروخات النفسية مما يصعى علاجها.

وقال على مبارك، رئيس الجمعية، إن الزواج المبكر له أضرار قانونية وصحية على الفتاة، مضيفاً أن الأضرار الصحية تتمثل فى إصابتها بأضرار شخصية عند الحمل، وكذلك إصابة الجنين ببعض الأضرار، موضحاً أن الأضرار القانونية، تتمثل فى عدم حصولها على حقوقها الشرعية.