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السبت المقبل..أولى جلسات محاكمة رئيس تحرير “الأهرام” لاعتدائه على صحفية بالضرب

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السبت المقبل..أولى جلسات محاكمة رئيس تحرير “الأهرام” لاعتدائه على صحفية بالضرب السبت المقبل..أولى جلسات محاكمة رئيس تحرير “الأهرام” لاعتدائه على صحفية بالضرب

حدد المستشار وائل شبل المحامي العام لنيابات وسط القاهرة الكلية، جلسة “السبت” المقبل، لبدء أولى جلسات محاكمة عبد الناصر سلامه رئيس تحرير جريدة الأهرام، أمام محكمة جنح بولاق أبو العلا، وذلك لاتهامه بالاعتداء بالضرب والسب والعلني على سحر عبد الرحمن الصحفية بالجريدة.

وكان المستشار هشام بركات النائب العام قد سبق له وأن أمر بإحالة عبد الناصر سلامه للمحاكمة، بعدما أسندت إليه النيابة العامة تهمتي الاعتداء بالضرب والسب العلني، بحق الصحفية المذكورة.. حيث أفادت التحقيقات التي باشرتها نيابة بولاق أبو العلا أن سلامه قام بلكم الصحفية وسبها بصورة علانية.

وتضمنت أوراق القضية تحقيقات النيابة وأدلة الاتهام، والتقرير الطبي الخاص بواقعة الاعتداء على الصحفية، وأقوال شهود الواقعة، وكذا تحريات أجهزة الأمن وغيرها من الأدلة التي أكدت ارتكاب رئيس تحرير الأهرام لما هو منسوب إليه من اتهامات بالاعتداء بالضرب والسب.

وكانت الصحفية سحر عبد الرحمن قد تقدمت ببلاغ إلى النائب العام، جاء به أن مشادة قد نشبت بينها وبين عبد الناصر سلامه، قام على إثرها سلامه بالاعتداء عليها بالضرب والسب العلني بحقها وحق والدتها… فأمر النائب العام بإحالة البلاغ للتحقيق، وبعد انتهاء التحقيق واستيفائها، وبعرض نتائجها على النائب العام، أمر بإحالة عبد الناصر سلامه للمحاكمة عن الاتهامات المنسوبة إليه.

ا.ش.ا

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