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رفض دعوى لقضاة أسقطت عضويتهم لوقف انتخابات نادي القضاة

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رفض دعوى لقضاة أسقطت عضويتهم لوقف انتخابات نادي القضاة رفض دعوى لقضاة أسقطت عضويتهم لوقف انتخابات نادي القضاة

قضت دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة، برفض الدعوى القضائية المقامة من عدد من القضاة الذين سبق لنادي قضاة أن أسقط عضويتهم به، ومن بينهم المستشارين محمد ناجي دربالة وأسامة ربيع وأمير عوض وهشام اللبان وآخرين، والتي كانوا قد طالبوا فيها بوقف قرار عدم قبول أوراق ترشحهم في انتخابات التجديد الثلثي لعضوية مجلس إدارة نادي القضاة، والتي من المقرر أن تجري بعد غد “الجمعة”.

ورفضت المحكمة أيضا طلب مقيمي الدعوى بوقف قرار الجمعية العمومية لنادي القضاة بإسقاط عضويتهم بالنادي، في إطار توجهها بإسقاط عضوية كل من أهان القضاة عبر وسائل الإعلام، أو أظهر أية انتماءات سياسية.

ومن جانبه، أكد المستشار محمود الشريف سكرتير عام نادي القضاة، أن انتخابات النادي سوف تجري في موعدها المقرر بعد غد الجمعة، وسط منافسة على 8 مقاعد، من بينها اثنان عن المستشارين، و 4 مقاعد عن النيابة العامة، و 2 عن القضاة والرؤساء بالمحاكم وهما المقعدان اللذان تم حسمهما بإعلان فوز كل من المستشارين محمد عبد الهادي وأحمد الأدهم بالتزكية، إثر تنازل باقي المرشحين عن المقعدين.

ا.ش.ا

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