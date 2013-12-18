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تأجيل قضية الهروب الجماعي من سجن ترحيلات الخليفة لجلسة 22 ابريل المقبل

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تأجيل قضية الهروب الجماعي من سجن ترحيلات الخليفة لجلسة 22 ابريل المقبل تأجيل قضية الهروب الجماعي من سجن ترحيلات الخليفة لجلسة 22 ابريل المقبل

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس , تاجيل ثانى قضية محاولة هروب المساجين من سجن ترحيلات الخليفة و المتهم فيها 20 متهما، من بينهم 17 محبوسين و 2 مخلى سبيلهم و اخر هارب، لجلسة 22 ابريل المقبل لاحضار المتهمين من محبسهم.

صدر القرار برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد نصر بعضوية المستشارين جمال عبد العزيز ابو زيد و جمال عدلي او خليفة و امانة سر وائل عبد المقصود ووائل فراج.

كانت النيابة العامة احالت المتهمين للمحاكمة وهم مسعد نور احمد رفاعي و عمر حسن عبد المجيد و احمد علاء عبده عثمان و محمد زينهم ابوسريع و احمد جمال توفيق و عمر محمد عمر طلب و شعبان عبد الوهاب مصطفى و على عبد القادر علي و رأفت علاء عبده و عبد النبي فتح الله و اسلام عادل علي وامام عبد الرازق امام و سيد محمد محمد و حمادة بشير عبد الحكم وخليل عامر عبد الله و عبد الرحمن محمود محمد والمتهمين الاحداث هشام حنفي شحاتة و محمد جمال و على احمد علي و اشرف عثمان؛ وذالك لقيامهم خلال الفترة من 26 يونيو 2012 بدائرة الخليفة بالأتي:

اولا استعملوا القوة و العنف مع موظفين عموميين و هم افراد قوة ترحيلات قسم الخليفة و هم عقيد الشرطة يوسف عبد العزيز احمد ونقيبي الشرطة فادي وديع عياد والمعتز بالله حسن و الملازم اول ضيف احمد ضيف وامناء الشرطة احمد محمد يوسف واحمد فؤاد فؤاد و سعيد شعبان عبد الجواد وكرم صبري محمد و عيد زين العابدين بكري و احمد محروس السيد و الرقيب كل من احمد محروس السيد و اسماعيل محمد اسماعيل و ياسر رزق حسن و العرفيين السيد عبد الظاهر رمضان و حنفي محمود عبد القوي و ضيف محمود عبد الوهاب و الجنود محمد عبد التواب عبد الله و عبد الرحمن على محمود و اسامة سمير خلف القائمين بحراسة و تامين حجز الترحيلات ..حيث احضر المتهمون اسلحة بيضاء و ادوات تستخدم في الاعتداء على الاشخاص و اعتدوا بها على رجال الشرطة لمنعهم من اداء عملهم خلال ضبطهم للمتهمين حال اتلافهم لمحتويات الحجز للهروب منه.

ثانيًا:عطلوا عمدا وسلة من وسائل خدمات المرافق “حجز الترحيلات”.

ثالثا اتلفوا عمدا احد المباني و المنشات المعدة للمنفعة العامة “طفايات الحريق و المكاتب و دورات المياه الخاصة بالحجز”.

رابعا استعرضوا القوة و قاموا التلويح باستخدام العنف و ترويع باقي المتهمين بحجز الترحيلات محاولين الهروب و تهريب باقي المساجين .

خامسا احرزوا ادوات تستخدم في الاعتداء على الاشخاص و هي “عصي ومواسير مياه و طفايات حريق و قطع رخام و سيراميك”.

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