رونالدو: إبراهيموفيتش رائع

(إفي) - صرح لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بأنه جدد تعاقده مع ناديه ريال مدريد الإسباني لأنه يحبه هو وجماهيره والناس الذين يعلمون به.

وفي مقابلة أجرتها معه صحيفة (Talk Sport) قال كريستيانو إنه يشعر بالسعادة في صفوف الملكي لذا جدد تعاقده معه "فهذا هو بيتي ومكاني، أنا أحب النادي والناس والجماهير، ولدي كل شيء لذا جددت".

وأضاف: "لا أعلم ماذا سيحدث في ختام مسيرتي ولكنني الآن أشعر بالفخر الشديد والسعادة البالغة هنا".

وعند سؤاله عن زميله في الفريق الويلزي جاريث بيل، قال كريستيانو إنه يقدم اداء رائعا مع الفريق رغم أن الأمر لم يكن على هذا النحو في بداية الموسم بسبب الإصابات التي عانى منها "ولكن هذا أمر طبيعي لأنه لم يشارك في التحضيرات للموسم الجديد".

كما قال: "أعتقد أنه الآن يمضي في الطريق الصحيح، لقد تأقلم مع الفريق بشكل أكبر كما أنه يحظى بحب الجماهير واللاعبين، إنه لاعب رائع وآمل أن يساعدنا على الفوز بالألقاب".

وفيما يتعلق بالإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للملكي، يرى كريستيانو أنه "شخص رائع. لقد كان لاعبا قبل أن يصبح مدربا، لذا يعرف كيف يتعامل مع اللاعبين، أنا سعيد جدا بالعمل معه، لقد تعلمت أشياء كثيرة منه ومن الجهاز الفني".

أما عن الفرنسي زين الدين زيدان مساعد أنشيلوتي فرد قائلا: "زيزو يمنحنا خبرته كلاعب فهو يقوم بهذا الأمر بوجه خاص مع اللاعبين الشباب، لذا فهو رائع، أنا سعيد بالعمل معه لأنه كان لاعبا رائعا ولديه خبرة كبيرة، أنا يعجبني أن أكون مقربا منه لأنه الأفضل".

وعن بطولة كأس العالم 2014 صرح البرتغالي بأنه سعيد جدا لما قدمه منتخب بلاده ولأنه تمكن من مساعدته على التأهل إلى المونديال، مبينا أنه في اليوم التالي لتأهل البرتغال إلى هذه البطولة بعد الفوز على السويد 4-2 في الملحق، "الجميع كانوا يتحدثون عن المواجهة لذا علمنا قيمة ما حققناه، إنها لحظة رائعة لي وللمنتخب وللبرتغاليين ولكثير من جماهيرنا في البرازيل".

كما تحدث كريستيانو عن السويدي زلاتان إبراهيموفيتش حيث وصفه بأنه "لاعب رائع وقد برهن على هذا الأمر في الأعوام الماضية، فهو يحرز الكثير من الأهداف، إنه يقدم مستوى رائعا في اللعب الآن".