بالصور.. محافظ بورسعيد وسفير الكويت يفتتحان ميدان الأمير صباح

افتتح محافظ بورسعيد اللواء سماح محمد قنديل وغاصب الزمانان، سفير دولة الكويت بالقاهرة، ميدان الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، لتوطيد العلاقات الطيبة، والأواصر التى تربط الشعبين من قديم الأزل.

واستقبل السفير عددا غفيرا من المواطنين الذين رفعوا أعلام دولة الكويت وصور الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح، وأخرى للفريق أول عبد الفتاح السيسى، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، وعزفت الموسيقى العسكرية السلام الجمهورى للبلدين.

من جهة أخرى، قامت الأجهزة الأمنية وقوات تأمين الجيش الثانى الميدانى بتأمين الميدان بالدبابات والمدرعات الشرطية.