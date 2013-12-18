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محافظ الإسكندرية يبحث مشاكل تنظيم الأسرة ومحو الأمية بالمحافظة

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محافظ الإسكندرية يبحث مشاكل تنظيم الأسرة ومحو الأمية بالمحافظة محافظ الإسكندرية يبحث مشاكل تنظيم الأسرة ومحو الأمية بالمحافظة

عقد اللواء طارق المهدى، محافظ الإسكندرية, اليوم الأربعاء, اجتماعًا مع ممثلين عن المجلس القومى للسكان والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة القومية لتعليم الكبار ومدير عام مراكز المعلومات، وذلك لمناقشة مشكلتى تنظيم الأسرة ومحو الأمية.

وكلف المحافظ, الجهات الحاضرة بضرورة تفعيل الحملات الإعلامية لتوعية الأسرة المصرية، وعقد دورات تدريبية للعاملين بوزارة الصحة والممرضات.

وأكد المحافظ، على ضرورة تفعيل اللجان الصحية للسكان، وتفعيل حملات المرور بالمنازل لتوعية الأسر المصرية, كما كلف المحافظ المسئولين عن المجلس القومى للسكان لإعداد خطابات ترسل إلى وزارة الصحة، لتوفير المستلزمات الطبية لوسائل تنظيم الأسرة المختلفة.

وتم الاتفاق على توفير فصول لمحو أمية الكبار والصغار بجميع المدارس ومراكز الشباب، وذلك كمشروع للحد من بطالة الشباب، ووعد المحافظ بالانتهاء من مشكلة الأمية خلال عام واحد من الآن.

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