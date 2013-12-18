صحيفة مكسيكية: صور أبو الهول وسط الثلوج أقلقت المصريين رغم أنها مزورة

قالت صحيفة المانيانا المكسيكية:"رغم أن الصور التى انتشرت على المواقع الاجتماعية حول الثلوج التى غطت أبو الهول والأهرامات فى الجيزة غير صحيحة ومزورة، إلا أن هناك الكثير من المصريين ينتابهم القلق حول إمكانية تحقيق تلك الصور".

وأوضحت الصحيفة أنه على الرغم من أن هذه الفترة سجلت مصر رقما قياسيا فى انخفاض درجات الحرارة والثلوج الكثيفة لأول مرة منذ عقود، إلا أن السلطات المصرية أكدت أن هذه الصور مزيفة وأنها مجرد نموذج مصغر موجود فى منتزه ساحة العالم يقع فى اليابان.

ووصفت وزارة الآثار المصرية صور الأهرامات المغطاة بالثلج التى نشرت على الإنترنت بالمزورة، مشيرة إلى أن

> الثلوج لم تتساقط فى مكان الأهرامات، ومستخدمى "تويتر" قاموا بتغيير الصورة الحقيقية فقط وتغيير الألوان حتى بدت الأهرامات وكأنها مغطاة بالثلج.