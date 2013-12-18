أخبار مصر : اندماج 16 حزبًا لتدشين "مصر الوطن" برئاسة "أبو الغيط"

يعقد الآن اجتماع سري بمكتب أحد رؤساء الأحزاب بحضور عدد كبير من ممثلي الأحزاب التابعة لتيار "مصر بلدي" لتدشين حزب قائم على اندماج 16 حزبا يترأسه أحمد أبو الغيط، وزير الخارجية الأسبق.

من بين الأحزاب التي أعلنت موافقتها بشكل نهائي على الاندماج كل من أحزاب "الوعد ومصر العربي الاشتراكي والمستقبل الجديد ومصر التنمية والأمل المصري".

كما يضم الحزب عددا من الوزراء السابقين، كشخصيات عامة تزيد من ثقل الحزب، من المنتظر أن يتم تدشين الحزب رسميا خلال أيام عقب الانتهاء من الأمور الروتينية الخاصة باندماجات الأحزاب.

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads