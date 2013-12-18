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أخبار مصر : ننفرد بنشر أسماء "الجمعيات" المطالبة بالإشراف على الاستفتاء

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أخبار مصر : ننفرد بنشر أسماء "الجمعيات" المطالبة بالإشراف على الاستفتاء أخبار مصر : ننفرد بنشر أسماء "الجمعيات" المطالبة بالإشراف على الاستفتاء

فيتو

حصلت "فيتو" على أسماء عدد من الجمعيات التي أرسلتها اللجنة العليا للانتخابات لوزارة التضامن الاجتماعى، من أجل فحص أهليتها لمتابعة الاستفتاء على الدستور، من عدمه.

وأخطرت اللجنة، وزارة التضامن، اليوم الأربعاء، بعدد 67 جمعية منها:

- جمعية الاعتصام، وجمعية أسرة اليتيم للمساعدات الاجتماعية وحقوق الإنسان وحماية المستهلك، وجمعية رعاية العسكريين المتقاعدين وأسرهم، ومركز القاهرة للثقافة الديمقراطية، وجمعية سواسية، ومؤسسة ابنى لتنمية المجتمع والتدريب بسوهاج، وجمعية الوئام للتوعية بحقوق الإنسان بميت غمر، والجمعية المصرية لنشر وتنمية الوعى القانونى، والجمعية العالمية القانونية لحقوق الإنسان، ومركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية.

إلى جانب: "جمعية عمال مصر للتنمية وحقوق الإنسان، والجمعية المصرية للتنمية والدفاع عن حقوق الإنسان والبيئة، وجمعية المنتزه للتنمية الثقافية، ومؤسسة العدالة للتنمية وحقوق الإنسان، ومصر العدالة للتنمية البشرية والتدريب وحقوق الإنسان، وجمعية ساعد للتنمية وحقوق الإنسان".

بالإضافة إلى: "جمعية الوحدة لحقوق الإنسان، وجمعية الضمير لحقوق الإنسان، وجمعية المجلس الإقليمى لحقوق الإنسان، وجمعية حقوق الإنسان لتنمية المجتمع بأسيوط، وجمعية كل الناس للتنمية الشاملة بأسيوط، والجمعية الوطنية المصرية لحقوق الإنسان، وجمعية الشرطة والشعب لمصر، مؤسسة المركز المصرى لحقوق المرأة، وجمعية حريتى".

ومن المقرر أن ترسل وزارة التضامن بيانات الجمعيات إلى اللجنة العليا للانتخابات خلال أيام، بعد معرفة الجمعيات التابعة لجماعة الإخوان لاستبعادها، من خلال الفحص الذي تقوم به الوزارة.

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