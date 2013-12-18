أخبار عاجلة

مساء dmc - مدير مكتب الشرق الأوسط بواشنطن توضح ماذا تريد مصر من أمريكا وماذا تريد أمريكا من مصر -
التقديرات الأولية تظهر فوز رئيس الوزراء الصربي فوسيتش بانتخابات الرئاسة -
مساء dmc - وزير الخارجية الأسبق: المقاربة الأمريكية تتفق مع الفكر المصري في التعامل مع الإرهاب -
مساء dmc - ملخص ماجاء في المؤتمر الصحفي الخاص بطرح الأسئلة حول لقاء الرئيس السيسي بالرئيس الأمريكي -
مساء dmc - الهيئة القبطية الأمريكية: زيارة السيسي عيد للجالية المصرية .. ويتم حشد أتوبيسات لإستقباله -
ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمي لمباريات اليوم مع ك/ أحمد الشناوي - الأحد 02 أبريل 2017 -
التعادل يحسم قمة نابولي ويوفنتوس بـ«الكالتشيو».. وروما سعيد -
برشلونة يواصل مطاردة الريال بـ«رباعية» غرناطة -
مساء dmc - المستشار الإعلامي للجالية المصرية بنيويورك يكشف لقاؤه مع الرئيس السيسي في واشنطن -
مساء dmc - رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي: تعويم الجنيه ورفع الدعم خطوات لتحسين الاستثمار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة

فتاة بريطانية غير قابلة للمس!

  • الصحة
  • 7
Google+ Print
فتاة بريطانية غير قابلة للمس! فتاة بريطانية غير قابلة للمس!

وكالات

لا تستطيع الفتاة البريطانية إيلا ميرفي (11 عاما) أن تحضن أفراد عائلتها أو أصدقاءها، وذلك لأن مجرد لمسها قد يعرض حياتها للخطر.

الفتاة تعاني من مرض عصبي نادر يحدث عندما تضطرب نهايات الأعصاب المسئولة عن نقل أوامر المخ لباقي أعضاء الجسم.

وعند اضطراب هذه النهايات تجعل أجزاء من الجسم تشعر بآلام شديدة تماثل الآلام الناتجة عن الحروق، والمرض معروف طبيا باسم (CRPS).

ويمكن بسبب الاجهاد أو الإصابة بالكدمات البسيطة أن تنتقل هذه الآلام لباقي أنحاء الجسم، كما يعتبر المرض من الأمراض النادرة، ويقدر معدل الإصابة به شخص واحد من بين كل 4000 شخص.

وللحد من انتشار آلام المرض في باقي أجزاء جسم إيلا يجب ألا تتوقف الفتاة عن الحركة، لكنّ الآلام الآن موجودة لديها في منطقة الكاحلين، مما يمنعها عن الحركة، وتستخدم لذلك الفتاة كرسيا متحركا وعكازين.

ويعرف الأطباء القليل جدا عن أسباب هذا المرض العصبي النادر، ولكنهم يأملون أن تُشفى منه قبل مرحلة البلوغ.

وتقول والدة إيلا إنها ولدت بصورة طبيعية بدون مشاكل صحية، وبدأت أعراض المرض تظهر لديها في سن السابعة، والآلام انتقلت في جسدها من الفخذين إلى الأكتاف، ثم الرقبة وحاليا في منطقة الكاحلين، ويمكن أن تستمر الآلام لعدة أسابيع أو شهور في منطقة ما قبل الانتقال إلى منطقة أخرى، كما أفادت أمها أن مجرد لمس الفتاة يزيد من آلامها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مواضيع متعلقة
هل يسبب رفع الأثقال الصلع؟.. إليكم الحقيقة

هل يسبب رفع الأثقال الصلع؟.. إليكم الحقيقة

خلطة العطار بالسبع اعشاب سر خسارة 10 كيلو في 30 يوم دون حمية و دون الاحساس بالجوع تذيب دهون الكرش على المضمون

خلطة العطار بالسبع اعشاب سر خسارة 10 كيلو في 30 يوم دون حمية و دون الاحساس بالجوع تذيب دهون الكرش على المضمون

كوب واحد في اليوم على الفطور يفقدك 6 كيلو في 15 يوم يذيب شحوم المؤخرة و الفخذين و الكرش

كوب واحد في اليوم على الفطور يفقدك 6 كيلو في 15 يوم يذيب شحوم المؤخرة و الفخذين و الكرش

المزيج العجيب اشربه بعد الفطور و قبل النوم و اتركه يذيب دهون البطن و الارداف و يفقدك 7 كيلو في 15 يوم دون تعب و دون رجيم

المزيج العجيب اشربه بعد الفطور و قبل النوم و اتركه يذيب دهون البطن و الارداف و يفقدك 7 كيلو في 15 يوم دون تعب و دون رجيم