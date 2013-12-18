أسماء الفائزين بجائزة الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية

أعلنت مؤسسة القرآن الكريم والسنة المطهرة مساء أمس أسماء الفائزين بجائزة الشارقة للقرآن الكريم في دورتها السابعة عشرة لعام 2013 التي أطلقت تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة تحت مسمى جائزة الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية لعام 1434هـ_ 2013م .

وهنأ سلطان مطر بن دلموك رئيس مجلس إدارة مؤسسة القرآن الكريم والسنة خلال مؤتمر صحفي بحضور عمر الشامسي مدير المؤسسة وعبدالله خلف الحوسني مشرف الجائزة مدير إدارة الشؤون التعليمية بنجاح الجائزة بعد أن شارك في فئاتها 650 مشاركا ومشاركة مثلت فيه النساء والفتيات العدد الأكبر ولفت إلى أن هذا النجاح يمثل عطاء خصبا من قبل صاحب السمو حاكم الشارقة في نشر حلقات تحفيظ القرآن الكريم في أرجاء إمارة الشارقة التي أثمرت عن جيل حافظ ومشارك في الجائزة و غيرها من المسابقات القرآنية.

ولفت إبن دلموك إلى أن الفائزين في مختلف فئات الجائزة سيكرمون خلال الحفل الذي سيقام في شهر مارس المقبل وأن الميزانية المخصصة للجوائز بلغت مليون درهم وتعد الأكبر من نوعها طوال سنوات تنظيم الجائزة .. مشيدا بمستوى المشاركين وما حققته الجائزة بعد أن جرى تطويرها باستحداث فرع جديد للمراكز الخاصة وحلقات تحفيظ القرآن الكريم ضمن فئة جائزة أفضل عشر حلقات قرآنية وتمنح خمسة آلاف درهم والفرع الثاني جائزة أفضل مركز قرآني خاص للذكور والإناث ويمنح عشرة ألاف درهم مؤكدا أن العام المقبل سيشهد إنطلاقا مبكرا للجائزة وتطويرا بها .

من جانبه لفت عمر الشامسي مدير مؤسسة القرآن الكريم والسنة إلى أن الجائزة حققت نقلة نوعية في أهدافها لاسيما من خلال استحداث فئة خاصة للأئمة والمؤذنين والمحفظين تتيح لهم المشاركة في حفظ القرآن الكريم كاملا ويمنح الأول خمسة عشر ألف درهم ويمنح الثاني عشرة ألاف درهم ويمنح الثالث سبعة آلاف درهم .. ويتاح لهذه الفئة أيضا المشاركة في حفظ كتاب جوامع الأخبار للشيخ عبدالرحمن السعدي وسيمنح الأول عشرة ألاف درهم والثاني سبعة ألاف درهم والثالث خمسة ألاف درهم

وأكد الشامسي أن فكرة تطوير الجائزة وإضافة فئات لها يهدف إلى حث المنتسبين للحلقات على حفظ القرآن الكريم وأصول التجويد وتبيان أهمية تعميق حفظ كتاب الله في نفوس الشباب والناشئة.

بعدها أعلن عبدالله خلف الحوسني مشرف الجائزة مدير إدارة الشؤون التعليمية أسماء الفائزين حيث حل في المركز الأول في فرع القرآن الكريم كاملا عبدالله عيسى عبدالوهاب وفي فرع العشرين جزءا خالد أمين عبدالله الياسي وفي فرع عشرة أجزاء عبدالرحمن سند عبدالراضي وفرع خمسة أجزاء خليل أحمد خليل الحمادي .

وفي مسابقة " الأربعين النووية " حل بالمركز الأول عمر محمد أحمد وفي عمدة الاحكام محمد محمد إبراهيم الطنطاوي وفي بلوغ المرام محمد محمود أحمد العزب وفي التحفة معاذ يوسف جامع وفي الجزرية عمر جمعه الحوسني وفي المتون إناث عائشة صادق محمد الغمري وفي تحفة الأطفال إكرام أحمد محمد .. ولفت إلى أن التكريم سيمل العشرة الأوائل من كل فئة بجانب تكريم الأوائل من النساء والفتيات .

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