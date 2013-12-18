بيل يغيب عن ريال مدريد في الكأس

(إفي) - يغيب الويلزي جاريث بيل لاعب وسط نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، عن اللقاء الذي سيخوضه الملكي مساء اليوم أمام أوليمبيك شاطبة في بطولة الكأس بسبب الإصابة.

وكشف الجهاز الطبي لفريق ريال مدريد أن بيل يعاني من التهاب في عضلة الساق اليسرى، تعرض لها أمس خلال مران الملكي بعد اصطدامه بأحد زملائه في الفريق.

ومن المتوقع أن يتمكن بيل من اللحاق بالمباراة التي سيخوضها الملكي يوم الأحد المقبل أمام فالنسيا ضمن الجولة الـ17 من الليجا.

وسيواجه شاطبة ريال مدريد مساء اليوم في إياب الدور الـ32 في بطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، بعد تعادلهما سلبيا في لقاء الذهاب.