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حسام عيسى يستقبل وفد الدبلوماسية الشعبية الروسية

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حسام عيسى يستقبل وفد الدبلوماسية الشعبية الروسية حسام عيسى يستقبل وفد الدبلوماسية الشعبية الروسية

الدكتور حسام عيسى نائب رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي

استقبل الدكتور حسام عيسى نائب رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي اليوم “الأربعاء” وفد الدبلوماسية الشعبية الروسية الذي يزور حاليا برئاسة الدكتور ليونيد ماركوفيتش إيساف كبير المدرسين بقسم السياسة العامة بالجامعة القومية للأبحاث بروسيا وذلك فى إطار دعم أواصر التعاون بين الشعبين المصري والروسي عقب ثورتي 25 يناير و30 يونيو.

وأكد الدكتور حسام عيسى على حرص مصر على دعم علاقات التعاون الثقافي والعلمي مع جمهورية روسيا الاتحادية، وتدعيم الشراكة بين المؤسسات البحثية والعلمية المصرية الروسية من خلال التبادل العلمي والطلابي والمنح الدراسية والاستفادة من الخبرات المشتركة فى البلدين.

ومن جانبه، أعرب رئيس الوفد الروسي عن حرص بلاده على تشجيع التعاون الثنائي مع مصر فى جميع المجالات وخاصة التعليم العالي، مشيرا إلى أن هذا التعاون سيكون مفيدًا لكلا البلدين، ودعا إلى التوسع في إنشاء مراكز لتعليم اللغة الروسية في مصر وأخرى لتعليم اللغة العربية في روسيا.

/أ ش أ/

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