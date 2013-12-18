ضبط 6 طلاب بينهم مراسل للجزيرة فى إشتباكات جامعة المنوفية

قال اللواء سعيد أبو حمد مدير أمن المنوفية، إن القوات ألقت القبض على 6 من طلاب جماعة الإخوان فى الاشتباكات التى وقعت أمام مبنى إدارة جامعة المنوفية بينهم عبد الرحمن لبيب هندية طالب مراسل قناة الجزيرة القطرية وينقل لها بث مباشر للاحداث داخل الجامعة وذلك بتهمة محاولة إقتحام مبنى إدارة الجامعة وإثارة الشغب.

وأشار مدير أمن المنوفية إلى أن التراشق بالحجارة أسفر عن إصابة شخصين بجروح تم نقلهم لمستشفى شبين الكوم وتحطيم حجرة الأمن و 7 ألواح زجاج بمبنى الجامعة الادارى ، وأنه تم فض الاشتبكات والمظاهرة فى فور وصول القوات .

يذكر أن إشتباكات حادة بالحجارة وقعت بين طلاب جماعة الاخوان والأمن الداخلى لإدارة جامعة المنوفية والعاملين بها بعد وقفة إحتجاجية لطلاب الإخوان أمام مبنى إدارة الجامعة وتدخلت القوات وفض المظاهرة بقنابل الغاز.