أخبار عاجلة

مساء dmc - مدير مكتب الشرق الأوسط بواشنطن توضح ماذا تريد مصر من أمريكا وماذا تريد أمريكا من مصر -
التقديرات الأولية تظهر فوز رئيس الوزراء الصربي فوسيتش بانتخابات الرئاسة -
مساء dmc - وزير الخارجية الأسبق: المقاربة الأمريكية تتفق مع الفكر المصري في التعامل مع الإرهاب -
مساء dmc - ملخص ماجاء في المؤتمر الصحفي الخاص بطرح الأسئلة حول لقاء الرئيس السيسي بالرئيس الأمريكي -
مساء dmc - الهيئة القبطية الأمريكية: زيارة السيسي عيد للجالية المصرية .. ويتم حشد أتوبيسات لإستقباله -
ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمي لمباريات اليوم مع ك/ أحمد الشناوي - الأحد 02 أبريل 2017 -
التعادل يحسم قمة نابولي ويوفنتوس بـ«الكالتشيو».. وروما سعيد -
برشلونة يواصل مطاردة الريال بـ«رباعية» غرناطة -
مساء dmc - المستشار الإعلامي للجالية المصرية بنيويورك يكشف لقاؤه مع الرئيس السيسي في واشنطن -
مساء dmc - رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي: تعويم الجنيه ورفع الدعم خطوات لتحسين الاستثمار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

ضبط 6 طلاب بينهم مراسل للجزيرة فى إشتباكات جامعة المنوفية

Google+ Print
ضبط 6 طلاب بينهم مراسل للجزيرة فى إشتباكات جامعة المنوفية ضبط 6 طلاب بينهم مراسل للجزيرة فى إشتباكات جامعة المنوفية

قال اللواء سعيد أبو حمد مدير أمن المنوفية، إن القوات ألقت القبض على 6 من طلاب جماعة الإخوان فى الاشتباكات التى وقعت أمام مبنى إدارة جامعة المنوفية بينهم عبد الرحمن لبيب هندية طالب مراسل قناة الجزيرة القطرية وينقل لها بث مباشر للاحداث داخل الجامعة وذلك بتهمة محاولة إقتحام مبنى إدارة الجامعة وإثارة الشغب.

وأشار مدير أمن المنوفية إلى أن التراشق بالحجارة أسفر عن إصابة شخصين بجروح تم نقلهم لمستشفى شبين الكوم وتحطيم حجرة الأمن و 7 ألواح زجاج بمبنى الجامعة الادارى ، وأنه تم فض الاشتبكات والمظاهرة فى فور وصول القوات .

يذكر أن إشتباكات حادة بالحجارة وقعت بين طلاب جماعة الاخوان والأمن الداخلى لإدارة جامعة المنوفية والعاملين بها بعد وقفة إحتجاجية لطلاب الإخوان أمام مبنى إدارة الجامعة وتدخلت القوات وفض المظاهرة بقنابل الغاز.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا