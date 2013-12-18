السفير الكويتى ومحافظ بورسعيد يفتتحان ميدان الشيخ صباح الأحمد

افتتح اللواء سماح قنديل محافظ بورسعيد والسفير سالم غصان الزمانان، سفير دولة الكويت بالقاهرة، صباح اليوم "الأربعاء"، ميدان الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بالمحافظة.

وفى هذا السياق، أكد السفير الكويتى، أن العلاقات المصرية الكويتية تمتد عبر أواصر التاريخ، معربا عن سعادته بمبادرة محافظ بورسعيد بإطلاق اسم صاحب أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح على أحد أهم الميادين بالمحافظة، كتكريم لدولة الكويت، لما قدمته من مساندة لمصر خلال الفترة الماضية.

وقال إن الاستثمارات الكويتية فى مصر تقترب من 3 مليارات دولار، فيما يبلغ حجم التبادل التجارى 200 مليون دولار، وأن المساعدات الكويتية لمصر بلغت نحو 5 مليارات دولار بواقع 2 مليار للبنك المركزى، و2 مليار دولار فى هيئة مشتقات بترولية ومليار دولار كمنحة.

وأبدى السفير الكويتى ترحيبه بفكرة التوأمة بين ميناء بورسعيد وميناء الأحمدى بالكويت، مضيفا أنه سيقوم بتقديم كل الدعم اللازم لتحقيق أقصى استفادة وتبادل للخبرات البحرية والاستثمارات بين الميناءين.

من جانبه، دعا محافظ بورسعيد المستثمرين الكويتيين إلى المشاركة فى الاستثمارات المقامة بميناء شرق بورسعيد، والذى سيمثل قافلة التنمية للاقتصاد المصرى.

حضر مراسم الافتتاح كل من اللواء محمد الشرقاوى مدير أمن بورسعيد، ومحمد دعية رئيس رابطة المصريين فى الكويت، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة والوفد الكويتى المرافق.