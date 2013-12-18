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وفاة الفنان جمال إسماعيل

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وفاة الفنان جمال إسماعيل وفاة الفنان جمال إسماعيل

توفي اليوم الفنان جمال إسماعيل إثر أزمة قلبية وصعوبة شديدة في التنفس، وتقام مراسم العزاء بعد قليل في مسجد السيدة نفيسة.
وكان الفنان المصري الذي توفي عن عمر يناهز الـ 80 عاماً، قد شارك في عشرات الأعمال السينمائية والتليفزيونية، وله رصيد فني كبير في قلوب الجماهير، نظراً لطيبته لشديدة ومساندته لزملائه في الوسط الفني.
ومن أشهر أعمال "عم جمال" كما يناديه الفنانون مسلسلات "ليالي الحلمية" و"بين القصرين" وكانت آخر الأعمال التي قدمها في شهر رمضان الماضي مسلسلين هما "خلف الله" مع نور الشريف و"القاصرات" مع صلاح السعدني.
أسرة "سيدتي" و"سيدتي نت" تتقدّم من عائلة الفنان الراحل ومن جمهوره بأحرّ التعازي.

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