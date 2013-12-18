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إنذار على يد محضر لمحافظ المنيا لإنقاذ “صاروفيم باشا” الآثرى

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إنذار على يد محضر لمحافظ المنيا لإنقاذ “صاروفيم باشا” الآثرى إنذار على يد محضر لمحافظ المنيا لإنقاذ “صاروفيم باشا” الآثرى

محافظ المنيا

أرسل كل من  الدكتور جمال الطحاوى عميد سابق ، والمستشار بلال عبد الباقى ، رئيس محكمة ، وعلى رياض نقيب المحامين ، والصحفيون باهى الروبى وناصر حاتم واحمد جمال علم ومجدى زناتى ، موظف ، ومحمود محمد ، صاحب محل ، انذار علي يد محضر للواء صلاح زيادة محافظ المنيا يطالبونه فيه بحماية قصر صاروفيم باشا وسط مدينه المنيا  .

قصر صاروفيم باشا هو احد المبانى ذات الطابع المعمارى المميز بقرار رئيس الوزراء رقم 1709 لسنة 2009 طبقا للقانون 144 لسنة 2006،  الا انه تم تخصيصه لمجلس الدولة على اعتبار انه مملوك للحزب الوطنى على الرغم من ان المبنى ملك صندوق خدمات المحافظة بعقد شراء مسجل بالشهر العقارى برقم 347 فى 9مايو 1966 وكان يشغله المجلس المحلى للمحافظة ثم شغل الحزب الوطنى طابقه الاسفل نظير ايجار سنوى .

وأضاف البلاغ ان القانون يلزم المحافظ بالحفاظ عليه من اية تعديلات او اعمال تؤثر على حالته المعمارية والاثرية .

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