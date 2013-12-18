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استمرار غلق تقاطع شارع السودان مع سوريا بسبب إنشاء كوبرى "أرض اللواء"

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استمرار غلق تقاطع شارع السودان مع سوريا بسبب إنشاء كوبرى "أرض اللواء" استمرار غلق تقاطع شارع السودان مع سوريا بسبب إنشاء كوبرى "أرض اللواء"

يواصل رجال الإدارة العامة لمرور الجيزة، إغلاق تقاطع شارع السودان، مع شارع سوريا، أمام حركة السيارات، القادمة من فيصل، وشارع التحرير، فى طريقها إلى إمبابة، بسبب قيام أعمال البناء لإحدى الشركات التى تشرف على بناء كوبرى علوى فى منطقة أرض اللواء، مع تواجد مرورى بالشارعين لتسيير حركة المرور.

وأكد مصدر مسئول بمرور الجيزة، أن رجال المرور متواجدون بكثافة فى طريق السودان فى التقاطع مع شارع سوريا، لأن هناك أعدادا من السيارات تتواجد بكثافة فى مدخل شارع دمشق مع القادم من ناحية منطقة المهندسين، للعمل على تسيير حركة المرور، لأن القادم من شارع فيصل، ومحور السودان فى ناحية إمبابة يتجه يمينًا إلى شارع سوريا، ثم يسارًا إلى شارع دمشق، فيمينا إلى شارع السودان، بعد تفادى منطقة الأعمال بمنطقة أرض اللواء.

وأضاف المصدر، أن القادم من طريق إمبابة فى اتجاهه إلى شارع فيصل، أو جامعة الدول، أو التحرير، لا توجد أمامه أية تحويلات فى هذه المنطقة، لأنه يسلك شارع السودان مباشرة، حتى يصل إلى المكان المحدد له دون أية معوقات.

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مصر 365