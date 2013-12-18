أي "هايلايتس" أفضل للبشرة الحنطية- الزيتونيّة؟

ودّعي الشعر الداكن، لأنّ الموضة العالمية تتجه نحو الهايلايتس- الخصل- الجميلة ذات التدرجات والأبعاد المختلفة! هل تتساءلين عن سبب محبتنا لهذه الصيحة الجديدة؟! إنها تعطي عمقاً وحركة للشعر، وتعطي انطباعاً بأن الشعر أكثر كثافةً وسماكةً ولمعاناً. قد يكون هذا هو الوقت المناسب للتخلي عن الشعر ذي اللون الأحادي، الذي يجعل الشعر يبدو مملاً وغير مفعم بالحياة! اختاري تسريحة شعر مختلفة مزوّدة بمزيج من "الهايلايتس واللولايتس" المتعدد الألوان والتدرجات.

هايلايتس "الجدائل الشقراء" للبشرة الحنطية

يمكن القول بأن هذا النوع من الهايلايتس، أي "الجدائل الشقراء" هي الأكثر رواجاً لصاحبات البشرة الحنطية. إن أردت الحصول على طلّة مسمرة، اطلبي من مصفف الشعر أن يعطيك جذوراً داكنة طبيعية وخصل على شكل الهالة حول وجهك. وللحصول على أفضل نتيجة، اطلبي تضمين ثلاثة أو أربعة تدرجات من الألوان داخل الشعر. بالإضافة إلى ذلك، اطلبي من المصفف إيجاد بعض الخصل الفاتحة تحت الذقن، وواحدة داكنة حول الوجه، لإضافة بعدٍ إليها. لا تترددي باعتماد هايلايتس كراميلية أو ذهبية اللون، لأنهما لونان مثاليان يكمّلان البشرة الحنطية.

انظري إلى نجمات هوليوود، مثل اليساندرا أمبروسيو صاحبة البشرة الحنطية، التي تبدو نضرة، بفضل الهايلايتس الشقراء الدافئة المحيطة بوجهها. إن كانت بشرتك سمراء أو حنطية، ابتعدي عن الشعر الأشقر بشكل كامل، وامزجي مختلف تدرّجات الأشقر، مثل ما تفعل المغنية العالمية جينيفر لوبيز.

الهايلايتس الرائجة للبشرة الحنطية

إن كنت تتساءلين أيّها الخصلال أفضل للبشرة الحنطية، انظري إلى طلات النجمات العالميات. توجهي أيضاً إلى صالون المصفف، وناقشي معه الهايلايتس التي تتمتع بمختلف الأبعاد، من حيث تدرجاتها، مثل الكاراميل والنحاسي والبني الفاتح، التي يمكن مزجها جميعها بلولايتس داكن للحصول على شعر متعدد الأبعاد والطبقات. إن كانت بشرتك حنطية، فأنت سعيدة الحظّ، لأنّ كلّ التدرجات الترابية تليق بك.

بالإضافة إلى ذلك، أنت بحاجة إلى زيارة الصالون مرة كلّ ثلاثة أشهر لإعادة تلوين الهايلايتس! انظري إلى الممثلة الشابة جيسيكا ألبا، فهي تحبّ اختبار مختلف الطبقات والتدرجات من الهايلايتس، وهي الآن اعتمدت على الهايلايتس الشقراء العسلية.

أما جيسيكا سزور رفعت شعرها البني الداكن بفضل مزيج من الهايلايتس الكراميلية.

- أحدى أسرار ميلا كونيس للحصول على المزيج المثالي من الهايلايتس يكمن في تنسيق الألوان مع الرقائق الملونة في عينيها.

- تعطي الهايلاتيس بلون العسلي حركة وتموّجاً لا مثيل لهما لشعر المغنية نيكول شيرزنيغر.

- أحد أسرار الحصول على أفضل تدرّج للهايلايتس يقضي بمحاكاة تأثير أشعة الشمس على شعرك.

- تحافظ الجميلة الروسية إيرنا شايك على صحة شعرها وطلته الطبيعية بفضل الهايلايتس التي تضفي دفئاً على بشرتها.

-تضيف نينا دوربيف لمعاناً وبعداً إلى شعرها الكستنائي الطويل بفضل الهايلايتس العريضة ذات اللون البني الفاتح الموضوع بطريقة استراتيجية على الطبقة العليا.

تضفي هذه الهايلايتس الكراميلية دفئاً على بشرة شيسي تيغين الحنطية.

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