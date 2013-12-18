أسلحة البشرة لمحاربة حرب الشتاء

ربما تحبين برودة الشتاء وتشعرين بأنها أفضل الأوقات للاستمتاع بدفء الملابس الصوفية الثقيلة والفراء الثمين، لكن ماذا عن المشكلات التي يتعرض لها الجلد خلال هذا الفصل وتؤدي إلى جفافه؟

تستعرض معك د. فاطمة الحفناوي، أستاذة الأمراض الجلدية بمعهد علوم الليزر، بعض المشكلات التي تتسبّب في حدوثها برودة فصل الشتاء وجفاف هوائه لتتمكني من تحقيق العناية والاهتمام ببشرتك وعينيك وشفتيك ويديك.

أولاً: تمدّد الشعيرات الدموية

يتسبّب الخروج من الأماكن الدافئة المغلقة إلى الأماكن المفتوحة في حدوث تغيير مفاجىء في درجة حرارة الجسم، وهو ما يؤدي إلى إضعاف الكولاجين، ثمّ تمدّد الشعيرات الدموية في الوجه وتورّمها قليلاً، مما يجعلها تظهر بوضوح من تحت سطح الجلد.

العلاج:استخدمي الكريمات المرطّبة دائماً لتحافظي على ليونة الجلد، كما أن هناك مجموعة من الكريمات التي تكافح احمرار البشرة، وبإمكانك اللجوء إليها.

ثانياً: جفاف البشرة

تتعرض البشرة لجفاف يصل في بعض الحالات إلى درجة ظهور القشور الصغيرة، وحدوث التهابات، والشعور بالرغبة في حك المناطق المشدودة من الجلد، بسبب جفاف الزيوت الطبيعية للبشرة.

العلاج:لا تستخدمي الصابون بكثرة على بشرة الوجه حتى لا تتشقق، واستعيضي عنه بغسول الوجه الخالي من الصابون أو استخدام صابون الأطفال، لأنه لطيف على البشرة، ويحميها، كما أنه غني بالزيوت الطبيعية.

ثالثاً: تشقق الشفاه

تتأثر الشفاه ببرودة الجوّ، وكثيراً ما تتعرّض للتشقّق بسبب جفافها، إذ يفقدها البرد غددها الدهنية، كما يؤدّي ترطيب الشفاه باللسان إلى تشقق قشرتها الخارجية وتشوّهها.

العلاج: احرصي على انتقاء أحمر الشفاه الذي يحتوي على الكريمات المرطبة.

قومي بترطيب شفتيك بواسطة مرطبات الشفاه المصنوعة من زبدة الشيه الغنية.

رابعاً: شد في محيط العين

يتأثر محيط العين بالمواد الكيمياوية الموجودة في الصابون، مما يؤدّي إلى جفاف هذه المنطقة وحدوث شدّ عند الأطراف الخارجية للجفون، وظهور القشور الرفيعة أو حكّة على الطرف الخارجيّ للعين.

العلاج: استخدام الكريمات المرطبة الخاصّة بمحيط العينين بانتظام.

* تفادي استخدام الصابون على المنطقة المحيطة بالعين.

* تجفيف العينين بسرعة بعد غسل الوجه مباشرة، بواسطة فوطة ناعمة، حتى تقللي الاحمرار والحكة.

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