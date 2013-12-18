أخبار عاجلة

مساء dmc - مدير مكتب الشرق الأوسط بواشنطن توضح ماذا تريد مصر من أمريكا وماذا تريد أمريكا من مصر -
التقديرات الأولية تظهر فوز رئيس الوزراء الصربي فوسيتش بانتخابات الرئاسة -
مساء dmc - وزير الخارجية الأسبق: المقاربة الأمريكية تتفق مع الفكر المصري في التعامل مع الإرهاب -
مساء dmc - ملخص ماجاء في المؤتمر الصحفي الخاص بطرح الأسئلة حول لقاء الرئيس السيسي بالرئيس الأمريكي -
مساء dmc - الهيئة القبطية الأمريكية: زيارة السيسي عيد للجالية المصرية .. ويتم حشد أتوبيسات لإستقباله -
ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمي لمباريات اليوم مع ك/ أحمد الشناوي - الأحد 02 أبريل 2017 -
التعادل يحسم قمة نابولي ويوفنتوس بـ«الكالتشيو».. وروما سعيد -
برشلونة يواصل مطاردة الريال بـ«رباعية» غرناطة -
مساء dmc - المستشار الإعلامي للجالية المصرية بنيويورك يكشف لقاؤه مع الرئيس السيسي في واشنطن -
مساء dmc - رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي: تعويم الجنيه ورفع الدعم خطوات لتحسين الاستثمار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

صدور نسخة صينية من النشيد الرسمي لنادي برشلونة

Google+ Print
صدور نسخة صينية من النشيد الرسمي لنادي برشلونة صدور نسخة صينية من النشيد الرسمي لنادي برشلونة

(إفي) - صدرت النسخة الصينية من النشيد الرسمي لناي برشلونة الإسباني، حيث باتت متوافرة بالمندرين (اللغة الرسمية للصين) على عدد من المواقع الإلكترونية.

قامت بإطلاق هذه النسخة مجموعة (جاس) الإسبانية وتم رفعها على موقع "يوتيوب"، بعد أن ترجمت كلمات النشيد إلى المندرين بمساعدة جمعية (كاسا كاتالان) الإسبانية في بكين.

وصرح لـ(إفي) سلبادور ماس أحد مسئولي شركة (جاس)، بأنهم نفذوا إصدار هذه النسخة "بكل الحب" لأنهم يعتقدون بأنها قد تساهم في الترويج للفريق الكتالوني على نحو جيد داخل العملاق الآسيوي.

وأضاف ماس أن ترجمة النشيد لم تكن صعبة ولكن الصعوبة كانت في غناء النشيد بالصينية مع نفس اللحن، إلا أن المطرب جوردي ريبا أبدع في هذا الصدد.

يذكر أن نشيد نادي برشلونة صدر في 1974 بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ75 لتأسيس النادي، وبعدها تم تقديم النشيد بألوان موسيقية متعددة حيث غناه مطرب البوب الياباني هاستوني ميكو ولكنه لم يترجم كلماته حيث ظلت كما هي بالكتالونية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع