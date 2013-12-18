صدور نسخة صينية من النشيد الرسمي لنادي برشلونة

(إفي) - صدرت النسخة الصينية من النشيد الرسمي لناي برشلونة الإسباني، حيث باتت متوافرة بالمندرين (اللغة الرسمية للصين) على عدد من المواقع الإلكترونية.

قامت بإطلاق هذه النسخة مجموعة (جاس) الإسبانية وتم رفعها على موقع "يوتيوب"، بعد أن ترجمت كلمات النشيد إلى المندرين بمساعدة جمعية (كاسا كاتالان) الإسبانية في بكين.

وصرح لـ(إفي) سلبادور ماس أحد مسئولي شركة (جاس)، بأنهم نفذوا إصدار هذه النسخة "بكل الحب" لأنهم يعتقدون بأنها قد تساهم في الترويج للفريق الكتالوني على نحو جيد داخل العملاق الآسيوي.

وأضاف ماس أن ترجمة النشيد لم تكن صعبة ولكن الصعوبة كانت في غناء النشيد بالصينية مع نفس اللحن، إلا أن المطرب جوردي ريبا أبدع في هذا الصدد.

يذكر أن نشيد نادي برشلونة صدر في 1974 بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ75 لتأسيس النادي، وبعدها تم تقديم النشيد بألوان موسيقية متعددة حيث غناه مطرب البوب الياباني هاستوني ميكو ولكنه لم يترجم كلماته حيث ظلت كما هي بالكتالونية.