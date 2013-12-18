جوارديولا: شرف لي أن أدرب ريبري

أكد الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ الألماني أنه شرف له أن يدرب الفرنسي فرانك ريبري جناح الفريق البافاري.

وقال جوارديولا "بالنسبة لي إنه شرف أن أدرب ريبري، يلعب المباريات بشغف لا يصدق ولديه التواضع داخل الملعب لكي يعود للخلف 40 مترا ليلحق بمنافسه ومساعدة الفريق".

وكان ريبري المرشح للفوز بالكرة الذهبية هذا العام قد قاد بايرن ميونيخ للثلاثية الموسم الماضي كما يقدم موسما طيبا مع الفريق هذا الموسم.

وأضاف "أنا سعيد للاعبين وليوب هاينكس وللنادي بأكلمه أن يخوض الفريق نهائي كأس العالم للأندية يوم السبت المقبل وأتمنى أن نجلب اللقب لألمانيا للمرة الأولى في تاريخها".

وكان بايرن قد تغلب على جوانزو الصيني بثلاثية نظيفة في مباراة نصف نهائي كأس العالم للأندية يوم الثلاثاء سجلها ريبري ومانزوكيتش وجوتزة.