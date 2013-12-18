أخبار عاجلة

مساء dmc - مدير مكتب الشرق الأوسط بواشنطن توضح ماذا تريد مصر من أمريكا وماذا تريد أمريكا من مصر -
التقديرات الأولية تظهر فوز رئيس الوزراء الصربي فوسيتش بانتخابات الرئاسة -
مساء dmc - وزير الخارجية الأسبق: المقاربة الأمريكية تتفق مع الفكر المصري في التعامل مع الإرهاب -
مساء dmc - ملخص ماجاء في المؤتمر الصحفي الخاص بطرح الأسئلة حول لقاء الرئيس السيسي بالرئيس الأمريكي -
مساء dmc - الهيئة القبطية الأمريكية: زيارة السيسي عيد للجالية المصرية .. ويتم حشد أتوبيسات لإستقباله -
ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمي لمباريات اليوم مع ك/ أحمد الشناوي - الأحد 02 أبريل 2017 -
التعادل يحسم قمة نابولي ويوفنتوس بـ«الكالتشيو».. وروما سعيد -
برشلونة يواصل مطاردة الريال بـ«رباعية» غرناطة -
مساء dmc - المستشار الإعلامي للجالية المصرية بنيويورك يكشف لقاؤه مع الرئيس السيسي في واشنطن -
مساء dmc - رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي: تعويم الجنيه ورفع الدعم خطوات لتحسين الاستثمار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

جوارديولا: شرف لي أن أدرب ريبري

Google+ Print
جوارديولا: شرف لي أن أدرب ريبري جوارديولا: شرف لي أن أدرب ريبري

أكد الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ الألماني أنه شرف له أن يدرب الفرنسي فرانك ريبري جناح الفريق البافاري.

وقال جوارديولا "بالنسبة لي إنه شرف أن أدرب ريبري، يلعب المباريات بشغف لا يصدق ولديه التواضع داخل الملعب لكي يعود للخلف 40 مترا ليلحق بمنافسه ومساعدة الفريق".

وكان ريبري المرشح للفوز بالكرة الذهبية هذا العام قد قاد بايرن ميونيخ للثلاثية الموسم الماضي كما يقدم موسما طيبا مع الفريق هذا الموسم.

وأضاف "أنا سعيد للاعبين وليوب هاينكس وللنادي بأكلمه أن يخوض الفريق نهائي كأس العالم للأندية يوم السبت المقبل وأتمنى أن نجلب اللقب لألمانيا للمرة الأولى في تاريخها".

وكان بايرن قد تغلب على جوانزو الصيني بثلاثية نظيفة في مباراة نصف نهائي كأس العالم للأندية يوم الثلاثاء سجلها ريبري ومانزوكيتش وجوتزة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع