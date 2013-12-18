تقرير - ليفربول يقدم عرضا لسواريز هو الأعلى في تاريخ النادي

أشارت تقارير إنجليزية أن فريق ليفربول الإنجليزي سيقدم عرضا لمهاجمه الأوروجوياني لويس سواريز يجعله الأعلى راتبا في تاريخ النادي.

وكان سواريز قريبا من الخروج الصيف الماضي من الفريق بعد أن قدم طلبا للانتقال إلا أن ليفربول رفض عرضا من أرسنال بـ40 مليون جنيه إسترليني.

وبحسب التقارير فإن ليفربول سيقدم عرضا جديدا للاعب الذي يتقاضى حاليا 100 ألف إسترليني أسبوعيا ليجعله الأعلى راتبا في تاريخ الفريق متجاوزا ستيفن جيرارد القائد الحالي للريدز.

ويقدم سواريز مستويات جيدة للغاية هذا الموسم إذ سجل 17 هدفا في 11 مباراة فقط قاد بهم ليفربول لاحتلال المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق نقطتين فقط عن أرسنال المتصدر.