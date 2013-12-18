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تجديد حبس المتهم الرئيسي بتحطيم النصب التذكارى بالتحرير 15 يوماً

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تجديد حبس المتهم الرئيسي بتحطيم النصب التذكارى بالتحرير 15 يوماً تجديد حبس المتهم الرئيسي بتحطيم النصب التذكارى بالتحرير 15 يوماً

البلاك بلوك

قرر المستشار هانى الليثى قاضى المعارضات بمحكمة قصر النيل تجديد حبس ،شريف الصيرفى  ، 15 يوما لاتهامه بتحطيم النصب التذكارى بميدان التحرير.

حيث حضر المتهم وسط حراسة أمنية مشددة قادها الرائد منصور الجمال قائد حرس محكمة عابدين ، وتم ايداعه فى حجز المحكمة انتظار لبداء جلسته .
> كانت نيابة قصر النيل برئاسة المستشار سمير حسن، قد أمرت بحبس شريف الصيرفى، مؤسس البلاك بلوك، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بتحطيم النصب التذكارية بميدان التحرير عقب افتتاحه من قِبل الدكتور حازم الببلاوى، وبحضور محافظ القاهرة.

كشفت تحقيقات النيابة التى باشرها أحمد الموجى، وكيل أول نيابة قصر النيل، عن أن المتهم ظهر فى فيديوهات قدّمتها مباحث قصر النيل، تتضمن مشاهد يظهر خلالها المتهم، وهو يقوم بتحطيم اللوحة الرخامية، وهو ما ساعد الأجهزة الأمنية فى التعرف عليه وتحديد هويته واستهدافه فى مأمورية وضبطه عقب استئذان النيابة التى أمرت بضبطه وإحضاره، وبتكثيف التحريات وإعداد الأكمنة، تم القبض على المتهم وإحالته إلى النيابة التى بدأت التحقيق معه

 

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