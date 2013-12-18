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إصابة فردي أمن وضبط طالبين فى إشتباكات بجامعة المنوفية

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إصابة فردي أمن وضبط طالبين فى إشتباكات بجامعة المنوفية إصابة فردي أمن وضبط طالبين فى إشتباكات بجامعة المنوفية

أرشيفية

نشبت ، منذ قليل ، إشتباكات حادة بالحجارة بين طلاب جماعة الإخوان والأمن الداخلي لإدارة جامعة المنوفية والعاملين بها بعد وقفة إحتجاجية لطلاب الإخوان أمام مبنى إدارة الجامعة نتج عنها تحطيم زجاج حجرة الأمن وإصابة إثنين والقبض على إثنين بعد تدخل قوات الشرطة وفض المظاهرة بقنابل الغاز.

وكان قد نظم العشرات من طلاب وطالبات الإخوان وقفة أمام مبنى إدارة جامعة المنوفية مرددين هتافات مناهضة للقوات المسلحة والشرطة ورافعين شعارات رابعة وتم إغلاق بوابات الجامعة لمنعهم من دخول مبنى الإدارة ، ورد العاملين بالجامعة برفع علامات النصر وصور للفريق السيسى وتبادل الهتافات ، وتطورت المشادات لإشتباكات بالحجارة وحالة من الكر والفر على مدار نصف ساعة تقريبا .

وانتقلت قوات الأمن بقيادة اللواء مجدى سابق نائب مدير الأمن وتم فض مظاهرة طلاب وطالبات الإخوان والقبض على إثنين منهم كانوا يتزعموا الاشتباكات ، وأكد إصابة إثنين من إدارة الأمن الداخلي للجامعة بإصابات بالرأس نتيجة إشتباكات بالحجارة ، وتحطيم حجرة الأمن على بوابة مبنى الجامعة .

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