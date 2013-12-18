جينفر لورنس تطالب بتجريم كلمة “بدين”

طالبت النجمة الشابة جينفر لورنس بتجريم نعت الأفراد بالبدينين في الإعلام، بعد معاناتها في بدايتها مع مقاييس الجمال في هوليوود بسبب جسدها الذي اعتبروه مكتنزا.

وقالت لورانس خلال لقائها مع الإعلامية باربرا والترز خلال حلقاتها لمشاهير عام 2013 “أعتقد أنه يجب جعل وصف شخص ما بأنه سمين عبر التليفزيون أمر غير قانوني”.

وأشارت لورانس إلى بحسب ما جاء بسكاي نيوز عربيه”الإعلام يجب أن يكون مسؤولا عن تأثيره على الجيل الجديد، وعلى هؤلاء الفتيات اللاتي يشاهدن هذه البرامج التليفزيونية، فيجب أن تنتقي تلك البرامج طريقة كلامها”. موضحة “أعني، إذا كنا نسن القوانين لتنظيم السجائر والسباب بسبب التأثير السلبي على الشباب الصاعد، فلماذا لا نسن القوانين عن أشياء مثل نعت شخص ما بأنه سمين”.

ومن المعروف أن لورانس خلال بدايتها الفنية، كان المنتجون والمخرجون يحاولون في هوليوود إجبارها على خسارة المزيد من الوزن، إلا أنها كانت لا تكترث لرأيهم الذي اعتبرته مجرد هراء، لكنها في الوقت نفسه شددت على أنها رغم النجاح وحصولها على الأوسكار، لا تزال تتألم لو وصفها أي شخص بالبدينة.