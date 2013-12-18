أخبار عاجلة

مساء dmc - مدير مكتب الشرق الأوسط بواشنطن توضح ماذا تريد مصر من أمريكا وماذا تريد أمريكا من مصر -
التقديرات الأولية تظهر فوز رئيس الوزراء الصربي فوسيتش بانتخابات الرئاسة -
مساء dmc - وزير الخارجية الأسبق: المقاربة الأمريكية تتفق مع الفكر المصري في التعامل مع الإرهاب -
مساء dmc - ملخص ماجاء في المؤتمر الصحفي الخاص بطرح الأسئلة حول لقاء الرئيس السيسي بالرئيس الأمريكي -
مساء dmc - الهيئة القبطية الأمريكية: زيارة السيسي عيد للجالية المصرية .. ويتم حشد أتوبيسات لإستقباله -
ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمي لمباريات اليوم مع ك/ أحمد الشناوي - الأحد 02 أبريل 2017 -
التعادل يحسم قمة نابولي ويوفنتوس بـ«الكالتشيو».. وروما سعيد -
برشلونة يواصل مطاردة الريال بـ«رباعية» غرناطة -
مساء dmc - المستشار الإعلامي للجالية المصرية بنيويورك يكشف لقاؤه مع الرئيس السيسي في واشنطن -
مساء dmc - رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي: تعويم الجنيه ورفع الدعم خطوات لتحسين الاستثمار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

جينفر لورنس تطالب بتجريم كلمة “بدين”

Google+ Print
جينفر لورنس تطالب بتجريم كلمة “بدين” جينفر لورنس تطالب بتجريم كلمة “بدين”

النجمة الشابة جينفر لورنس

طالبت النجمة الشابة جينفر لورنس بتجريم نعت الأفراد بالبدينين في الإعلام، بعد معاناتها في بدايتها مع مقاييس الجمال في هوليوود بسبب جسدها الذي اعتبروه مكتنزا.

وقالت لورانس خلال لقائها مع الإعلامية باربرا والترز خلال حلقاتها لمشاهير عام 2013 “أعتقد أنه يجب جعل وصف شخص ما بأنه سمين عبر التليفزيون أمر غير قانوني”.

وأشارت لورانس إلى بحسب ما جاء بسكاي نيوز عربيه”الإعلام يجب أن يكون مسؤولا عن تأثيره على الجيل الجديد، وعلى هؤلاء الفتيات اللاتي يشاهدن هذه البرامج التليفزيونية، فيجب أن تنتقي تلك البرامج طريقة كلامها”. موضحة “أعني، إذا كنا نسن القوانين لتنظيم السجائر والسباب بسبب التأثير السلبي على الشباب الصاعد، فلماذا لا نسن القوانين عن أشياء مثل نعت شخص ما بأنه سمين”.

ومن المعروف أن لورانس خلال بدايتها الفنية، كان المنتجون والمخرجون يحاولون في هوليوود إجبارها على خسارة المزيد من الوزن، إلا أنها كانت لا تكترث لرأيهم الذي اعتبرته مجرد هراء، لكنها في الوقت نفسه شددت على أنها رغم النجاح وحصولها على الأوسكار، لا تزال تتألم لو وصفها أي شخص بالبدينة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا