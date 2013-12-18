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تطبيق خاص لقياس نسبة الكوليسترول بالدم

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تطبيق خاص لقياس نسبة الكوليسترول بالدم تطبيق خاص لقياس نسبة الكوليسترول بالدم

ارشيفية

طور باحثون في جامعة “كورنيل” الأميركية جهازا ملحقا للهواتف الذكية يتيح قياس نسبة الكوليسترول في الدم عبر تطبيق يعمل بالتكامل معه.

الجهاز يحمل اسم “سمارت كارد” ويتيح لمستخدم الهاتف الذكي التحقق من نسبة الكوليسترول في الدم خلال دقائق فقط بحسب ما أفادت “سكاي نيوز عربية”.

يعتمد “سمارت كارد” في عمله بشكل أساسي على كاميرا الهاتف وضوء فلاش المرفق معها، وعلى شريط يمر أمام الكاميرا وله طرف خارجي بحيث توضع عليه قطرة دم أو عرق أو لعاب لإتمام القياس.

ومن خلال تحليل ضوئي لوني للشريط بعد امتصاص السائل المأخوذ من جسم الشخص، يقوم تطبيق مرفق على الجهاز بالتعرف على النسبة الدقيقة للكوليسترول في الدم وإظهار النتائج على الشاشة.

والكولسترول هو مادة شمعية أساسية في تركيب الخلايا لها مخاطر كبيرة إن زادت نسبتها في الدم قد تتسبب بجلطات قلبية.

الجهاز حاليا في طور الاختبار النهائي قبل طرحه فعليا في الأسواق ويعمل بالتوافق مع هواتف آيفون.

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