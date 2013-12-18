أخبار عاجلة

مساء dmc - مدير مكتب الشرق الأوسط بواشنطن توضح ماذا تريد مصر من أمريكا وماذا تريد أمريكا من مصر -
التقديرات الأولية تظهر فوز رئيس الوزراء الصربي فوسيتش بانتخابات الرئاسة -
مساء dmc - وزير الخارجية الأسبق: المقاربة الأمريكية تتفق مع الفكر المصري في التعامل مع الإرهاب -
مساء dmc - ملخص ماجاء في المؤتمر الصحفي الخاص بطرح الأسئلة حول لقاء الرئيس السيسي بالرئيس الأمريكي -
مساء dmc - الهيئة القبطية الأمريكية: زيارة السيسي عيد للجالية المصرية .. ويتم حشد أتوبيسات لإستقباله -
ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمي لمباريات اليوم مع ك/ أحمد الشناوي - الأحد 02 أبريل 2017 -
التعادل يحسم قمة نابولي ويوفنتوس بـ«الكالتشيو».. وروما سعيد -
برشلونة يواصل مطاردة الريال بـ«رباعية» غرناطة -
مساء dmc - المستشار الإعلامي للجالية المصرية بنيويورك يكشف لقاؤه مع الرئيس السيسي في واشنطن -
مساء dmc - رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي: تعويم الجنيه ورفع الدعم خطوات لتحسين الاستثمار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. موضة
  5. سيدتي

" Balmain" تختار Rihanna كوجه إعلاني لمجموعة ربيع وصيف 2014

Google+ Print
" Balmain" تختار Rihanna كوجه إعلاني لمجموعة ربيع وصيف 2014 " Balmain" تختار Rihanna كوجه إعلاني لمجموعة ربيع وصيف 2014

الأربعاء 18-12-2013 14:46

الرياض - خلود أحمد

يمكن أن نعتبر Rihanna واحدة من أبرز النجمات المعجبات بتصاميم دار الأزياء الباريسية "Balmain"، ولكن في هذا الصيف تعدت مسألة الإعجاب، حيث اختارتها الدار لتكون الوجه الإعلاني الجديد للمجموعة الصيفية.
تم تصوير هذه الحملة في نيويورك الشهر الماضي، ويبدو أن Riri قد أثارت إعجاب المصمم Olivier Rousteing أثناء جلسة التصوير، حيث قال: "أمام الكاميرا، كانت تشعرني بأنها الفتاة الوحيدة في هذا العالم"، وأضاف: "هي أيقونة من جيلي، وقد جسدت رؤيتي لأزياء "Balmain" في صور هذه الحملة".
من المفترض أن تطلق صور الحملة الإعلانية في يناير المقبل، شاهديها وأخبرينا برأيك.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي