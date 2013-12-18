" Balmain" تختار Rihanna كوجه إعلاني لمجموعة ربيع وصيف 2014

الرياض - خلود أحمد

يمكن أن نعتبر Rihanna واحدة من أبرز النجمات المعجبات بتصاميم دار الأزياء الباريسية "Balmain"، ولكن في هذا الصيف تعدت مسألة الإعجاب، حيث اختارتها الدار لتكون الوجه الإعلاني الجديد للمجموعة الصيفية.

تم تصوير هذه الحملة في نيويورك الشهر الماضي، ويبدو أن Riri قد أثارت إعجاب المصمم Olivier Rousteing أثناء جلسة التصوير، حيث قال: "أمام الكاميرا، كانت تشعرني بأنها الفتاة الوحيدة في هذا العالم"، وأضاف: "هي أيقونة من جيلي، وقد جسدت رؤيتي لأزياء "Balmain" في صور هذه الحملة".

من المفترض أن تطلق صور الحملة الإعلانية في يناير المقبل، شاهديها وأخبرينا برأيك.