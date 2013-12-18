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عباءات جذابة من "سواروفسكي" بالتعاون مع مصممات الخليج العربي

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عباءات جذابة من "سواروفسكي" بالتعاون مع مصممات الخليج العربي عباءات جذابة من "سواروفسكي" بالتعاون مع مصممات الخليج العربي

تستسلم العباءات وتنساب بأناقة لا مثيل لها أمام براعة التطريز والتصميم باستخدام أحجار الكريستال من "سواروفسكي"، واليوم نجحت ست مصممات موهوبات في الارتقاء بفن تصميم العباءات إلى مستوى مرموق من خلال إبراز مهاراتهن في مجموعات أساسيّة تضم ثلاث أو أربع عباءات.
في هذه المجموعة من العباءات تنوعت أحجار "سواروفسكي" مع مصممات من مختلف الدول العربية، واللافت أن كل واحدة منهنّ تملك علامتها التجارية الخاصة، حيث برزت من المملكة العربية هانية البريكان المقيمة في مدينة الرياض، وصاحبة العلامة التجارية "هانية"، وكذلك روان أزهر المقيمة في مدينة جدة، وصاحبة العلامة "تاء مربوطة".
أما من قطر، فقد تعاونت "سواروفسكي" مع الشيخة هند القاسمي صاحبة خط الأزياء "مديشي"، ومع لبنى الزكواني صاحبة دار "اندماج" من سلطنة عمان.
كما تعاونت مع المصممة عبير السويدي صاحبة العلامة التجارية التي تحمل اسمها، والمصممة سارة المدني صاحبة دار الأزياء "روج كوتور" من دولة الإمارات العربية المتحدة.
واقتصرت مهمة كل مصممة على تجسيد رؤيتها المبدعة من خلال ابتكار تصاميم للعباءات تحاكي هوية علامتها التجارية الخاصة، ولغة التصميم التي تميّزها عن غيرها.
أعجبنا بالطريقة التي ظهرت فيها نظرة كل مصممة منهن في هذه التصاميم، فمثلاً: شاهدنا حب "تاء مربوطة" للحياة، ونظرة "روج كوتور"الجريئة، ورومانسية "هانية" الحالمة، وأنوثة "اندماج" المعاصرة، بالإضافة إلى روح عبير السويدي الفنية السحرية، واللمسة الفاخرة التي يتركها خط الأزياء "مديشي" للشيخة هند القاسمي على الأزياء اليومية.
شاهدي معنا أجمل العباءات بلمسات من كريستالات "سواروفسكي" البراقة.

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سيدتي

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