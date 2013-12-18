حرس الحدود ينتظر فسخ عيد لتعاقده مع الزمالك

عرض مسؤولو حرس الحدود على صانع ألعاب الزمالك أحمد عيد عبد الملك العودة مجددا للفريق العسكري في حال فسخه تعاقده مع فريقه.

وقال عيد لـFilGoal.com "مسؤولو حرس الحدود ينتظرون تحديد موقفي مع الزمالك، حيث عرضوا عليا العودة للفريق إذا ما تم فسخ التعاقد."

وأضاف عيد "لا أمانع العودة إلى حرس الحدود، فهو الفريق الذي صنع إسم أحمد عيد عبد الملك."

وطالب صاحب الـ33 عاما إدارة فريقه بالحصول على مستحقاته المتأخرة والتي تبلغ مليون و750 ألف جنيه.

وأدى تجاهل الإدارة - وفقا لما أكده عيد - لطلب عيد إلى اتخاذ اللاعب قرار بفسخ تعاقده مع الفريق الأبيض إذا لم يحصل على مستحقاته في موعد أقصاه 25 ديسمبر الجاري.