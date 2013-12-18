أخبار عاجلة

مساء dmc - مدير مكتب الشرق الأوسط بواشنطن توضح ماذا تريد مصر من أمريكا وماذا تريد أمريكا من مصر -
التقديرات الأولية تظهر فوز رئيس الوزراء الصربي فوسيتش بانتخابات الرئاسة -
مساء dmc - وزير الخارجية الأسبق: المقاربة الأمريكية تتفق مع الفكر المصري في التعامل مع الإرهاب -
مساء dmc - ملخص ماجاء في المؤتمر الصحفي الخاص بطرح الأسئلة حول لقاء الرئيس السيسي بالرئيس الأمريكي -
مساء dmc - الهيئة القبطية الأمريكية: زيارة السيسي عيد للجالية المصرية .. ويتم حشد أتوبيسات لإستقباله -
ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمي لمباريات اليوم مع ك/ أحمد الشناوي - الأحد 02 أبريل 2017 -
التعادل يحسم قمة نابولي ويوفنتوس بـ«الكالتشيو».. وروما سعيد -
برشلونة يواصل مطاردة الريال بـ«رباعية» غرناطة -
مساء dmc - المستشار الإعلامي للجالية المصرية بنيويورك يكشف لقاؤه مع الرئيس السيسي في واشنطن -
مساء dmc - رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي: تعويم الجنيه ورفع الدعم خطوات لتحسين الاستثمار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

حرس الحدود ينتظر فسخ عيد لتعاقده مع الزمالك

Google+ Print
حرس الحدود ينتظر فسخ عيد لتعاقده مع الزمالك حرس الحدود ينتظر فسخ عيد لتعاقده مع الزمالك

عرض مسؤولو حرس الحدود على صانع ألعاب الزمالك أحمد عيد عبد الملك العودة مجددا للفريق العسكري في حال فسخه تعاقده مع فريقه.

وقال عيد لـFilGoal.com "مسؤولو حرس الحدود ينتظرون تحديد موقفي مع الزمالك، حيث عرضوا عليا العودة للفريق إذا ما تم فسخ التعاقد."

وأضاف عيد "لا أمانع العودة إلى حرس الحدود، فهو الفريق الذي صنع إسم أحمد عيد عبد الملك."

وطالب صاحب الـ33 عاما إدارة فريقه بالحصول على مستحقاته المتأخرة والتي تبلغ مليون و750 ألف جنيه.

وأدى تجاهل الإدارة - وفقا لما أكده عيد - لطلب عيد إلى اتخاذ اللاعب قرار بفسخ تعاقده مع الفريق الأبيض إذا لم يحصل على مستحقاته في موعد أقصاه 25 ديسمبر الجاري.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع