أمن الأقصر يوافق على أول مظاهرة للمطالبة بإقالة رئيس مدينة القرنة الجمعة المقبل

كتب : محمد عبد اللطيف الصغير منذ 9 دقائق

وافق اللواء مصطفى بكر، مدير أمن الأقصر، على تنظيم أول مظاهرة في ظل القانون الجديد لتنظيم التظاهر، والتي تطالب بإقالة العميد أحمد معوض رئيس مدينة القرنة، حيث تقرر إقامة المظاهرة بمهبط الطائرات المواجه لمركز شباب القرنة وبيت هيوارد كارتر مكتشف مقبرة توت عنخ آمون ظهر يوم الجمعة المقبل.

كان مأمور مركز شرطة القرنة غرب الأقصر تلقى طلبًا من رفعت الدو، ومحمود طايع، وحسان النوبي، وعدد من سكان منطقة قرنة مرعي، بتنظيم مظاهرة تطالب بإقالة العميد أحمد معوض رئيس مركز ومدينة القرنة من منصبه لتقاعسه في أداء عمله وإهماله في إنهاء أزمة سكان قرنة مرعي المهجرين من منازلهم بجانب تراجع مستوى الخدمات العامة وسوء النظافة وتعرض شوارع وقرى كاملة للإهمال.