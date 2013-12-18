محافظ أسوان: المحافظة جاهزة لتصبح محور دولي لمرور التجارة بين مصر ودول الكوميسيا الـ19

كتب : عبدالله مشالي منذ 5 دقائق

أكد اللواء مصطفى يسري، محافظ أسوان، أن مناخ الاستثمار جاهز ومهيئ لجذب وتدشين أي مشروعات استثمارية جديدة، خاصة كثيفة العمالة في ظل توافر العديد من المقومات الاقتصادية، منها البنية الأساسية، والثروات التعدينية والمحجرية والسمكية، وموارد الطاقة الشمسية والكهرباء والبترول.

وأضاف المحافظ، خلال لقاءه مع سفير بلغاريا بمصر، رومان بتروف، مساء أمس، بديوان عام المحافظة، أن الموقع الجغرافي المتميز لأسوان، والذي يعد نقطة انطلاق لإفريقيا عبر الطرق الدولية والموانئ البرية والنهرية، مشيرًا إلى أنها ستصبح مؤهلة في المستقبل لتكون محور دولي لمرور التجارة بين مصر ودول الكوميسيا الـ19، باعتبارها عضوًا في المنظمة الإفريقية التي يرتبط أعضاؤها باتفاقيات لوجستية تمنح التجارة الدولية المرور بدون جمارك أو رسوم إضافية، بالإضافة إلى أن هناك فرصة لإقامة تجمعات صناعية لإنتاج منتجات تحتاجها هذه الدول، ما يساهم في رفع القدرة التنافسية للاقتصاد القومي بشكل عام.

وقال يسري، إن المزارات والمعالم السياحية في أسوان جاهزة لاستقبال الحركة السياحية البلغارية، والتي تأتي من ضمن الجنسيات المهتمة بالسياحة الأثرية والبيئية والعلاجية والسفاري، خاصة بعد قيام بلغاريا برفع الحظر عن زيارة أسوان، و بعض المدن السياحية المصرية في الآونة الأخيرة.

فيما أشاد رومان بتروف، بمناخ الاستقرار الذي لمسه في أسوان، وجمال الطبيعة والتطوير داخل المزارات الأثرية والسياحية، حيث قام وبرفقته زوجته بجولة سياحية بسيارته، لافتًا إلى حالة الاستقرار الأمني التي تتمتع بها المحافظة، وشملت الجولة معبدي "أبوسمبل" و"السد العالي" و"المسلة الناقصة" ومعابد "فيله وكوم إمبو وإدفو"، بالإضافة إلى أنه سيعود إلى القاهرة مرة أخرى بريًا للاستمتاع برحلته في جنوب مصر.

وقال بتروف: إنه "يثق بأن مصر ستعبر المرحلة الانتقالية؛ لأنها دولة قوية ومؤثرة في منطقة الشرق الأوسط ، وأوربا أيضًا، ومن الطبيعي أن أي مرحلة انتقالية تشهد حدوث بعض الاضطرابات والأحداث غير الطبيعية، وهي نفس المرحلة التي شهدتها بلغاريا منذ 20 عامًا".

وتابع السفير البلغاري، أن حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل إلى حوالي 50 مليون دولار خلال العام الماضي ، وقد تمثلت معظم الواردات من بلغاريا في المعدات، والأجهزة الكهربائية، والأخشاب، وقطع الغيار للمصانع، والمنتجات الغذائية، والألبان، في حين تمثلت الصادرات المصرية في المنتجات المعدنية والقطن والأرز والملح.