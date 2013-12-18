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غدًا.. وزير الداخلية السابق ضيف قناة "أونست"

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غدًا.. وزير الداخلية السابق ضيف قناة "أونست" غدًا.. وزير الداخلية السابق ضيف قناة "أونست"

كتب : فاطمة النشابي الأربعاء 18-12-2013 10:37

يستضيف برنامج "الطريق" على قناة "أونست"، اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية السابق ومؤسس جبهة بلدي، يوم الخميس المقبل، لكشف العديد من الأسرار والمؤامرات والمفاجآت، خاصة التي حدثت أثناء حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، والعديد من الملفات الخاصة. برنامج "الطريق" هو أول برنامج "توك شو" بطابع أمني، يذاع على شاشة "أونست" كل يوم خميس من 8 إلى 10 مساء، تقديم احمد رجب. يتناول البرنامج في فقرتة الأولى أهم وأبرز أخبار الأمن في القاهرة الكبرى والمحافظات، ثم يعرض في فقرتة الثانية وهي بعنوان "مهمة على الطريق" لمأمورية أو حملة أمنية تقوم بها أجهزة وزارة الداخلية، ويشارك البرنامج في المطاردات وينقل مباشرة مهاجمة البؤر الإجرامية وكيفية القبض والتفتيش. ويستضيف البرنامج في فقرتة الثالثة شخصية عامة للحديث عن أخطر ملفات الأمن والسياسة على حد السواء، ويكشف معها العديد من الأسرار التي في كل حلقة يفصح عنها الستار لأول مرة، والفقرة الرابعة تم تخصيصها لخدمة المصريين، حيث تخصص الفقرة بالكامل لاستقبال شكاوى المواطنين من خلال المداخلات والاتصالات التليفونية، وهي الشكاوى المتعلقة بأي قطاع أو إدارة في وزارة الداخلية.

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